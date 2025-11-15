員林市「農特產推廣暨寵物同樂會」 親子毛孩共享戶外樂

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（15）日，員林運動公園第一停車場湧入熱鬧人潮，員林市公所舉辦「走出健康 引以為農—農特產推廣暨寵物同樂會」，活動不僅有精彩表演，也讓親子與毛小孩共享健康與樂趣。

員林市「走出健康．引以為農」活動今登場，民眾親子攜毛小孩共享農特產與戶外樂趣。（員林市公所提供）

活動一開始，艾瑪朵朵舞蹈工作室的小朋友帶來活力十足的韓風舞蹈，現場觀眾掌聲不斷。緊接著，排灣族聲樂家胡待明老師演唱多首經典歌曲，其中以國語、日語及排灣語演繹的《淚光閃閃》，更是博得滿場喝采，為活動揭開序幕。

彰化縣長王惠美表示，感謝公所團隊對藤山步道周邊環境維護及建設，提供民眾健行好去處；也肯定前市長游振雄建造員林首座寵物運動公園，讓寵物擁有自由活動空間。王惠美提醒，「寵物是人類最好的朋友，要像家人一樣照顧與愛護」，並鼓勵大家多支持在地農特產品，促進地方經濟。

員林市代理市長賴致富指出，今年活動邁入第6年，首次加入「寵物友善」元素，推出寵物同樂會，讓家庭與毛小孩拉近距離，打造全齡共享的休閒活動。「農民辛苦耕作，我們持續推動農業行銷、改善生產效能，如小型農機、套袋及荔枝椿象防治補助，讓農產品更具競爭力。」賴致富也提到，員林火龍果與蜂蜜近年在全國評鑑屢獲殊榮，是最亮眼的農業代表。

為提升民眾參與感，市公所特別設計「藤山環境探索闖關遊戲」，民眾只要完成指定4處戳章，即可兌換限量萌趣陶瓷碗，吸引親子踴躍挑戰。同時，寵物運動公園及主會場也設置打卡送寵物小物活動，現場氣氛熱烈。

活動還鼓勵民眾採低碳旅遊，從圓林園、員林火車站皆可搭乘「幸福巴士」免費接駁至會場。現場家長李小姐分享，「帶小朋友和毛小孩一起參加，真的很開心，還能認識在地農產品，感覺寓教於樂。」

賴致富也再次感謝前市長游振雄為員林打造的寵物公園，「這是毛小孩們放風的最佳空間，也讓我們和動物有更多互動的機會。」