員林承天宮迎春納福環保金爐啟用 春節博杯祭出999純金黃金龜
位於彰化員林的信仰中心「承天宮」，於國曆2月4日（農曆十二月），舉行盛大的「環保金爐開火啟用大典」。廟方響應環保政策，引進現代化環保金爐，不僅保留傳統信仰的溫度，更兼顧空氣品質與環境永續。典禮當天將同步舉辦置天台法會，邀請大法師親臨主持「天才庫」科儀，並推出新春「博杯」活動，祭出999純金黃金龜與美金紅包，預料將吸引大批信眾前往參香祈福。
環保與信仰並行，金爐開火旺整年：承天宮表示，為落實綠色宗教理念，本次啟用的環保金爐具備高效能過濾系統，能大幅降低燃燒金紙產生的煙塵。啟用大典選定於良辰吉時上午9點準時「開火」，象徵香火鼎盛、生生不息。同時，廟方特別依循古禮「置天台」，恭請大法師進行「添財庫（天財庫）」儀式，為信眾補足財庫，祈求來年財源廣進、闔家平安。
主委林名羲表示，承天宮新春重頭戲活動就是最吸引民眾的博黃金、領美金、吃平安果：除了莊嚴的啟用大典，承天宮也提前引爆新春熱潮！活動期間舉辦最受民眾歡迎的「博杯（擲筊）比賽」。
廟方今年大手筆準備了豐富大獎，包括象徵長壽與富貴的「999純金黃金龜」，以及充滿國際喜氣的「美金紅包」。此外，參與活動還有機會獲得象徵平平安安的「蘋果」，讓信眾有吃又有拿。
承天宮誠摯邀請十方善信大德，一同見證環保金爐啟用，並參與博杯試手氣，在歲末年終之際，將滿滿的財氣與福氣帶回家。
