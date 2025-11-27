員林撞完溪湖撞! 誇張駕駛酒駕一夜兩撞都肇逃

中部中心 / 李文華 彰化報導

彰化員林市區26日晚間，發生一起肇逃車禍，一輛休旅車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，車牌遺留在肇事現場，沒想到，闖禍駕駛一路往溪湖方向開，又撞上另一名機車騎士也肇逃，警方通知肇事駕駛到案說明，經酒測超標涉嫌酒駕，被依公共危險及傷害罪函送法辦。





離譜駕駛接連闖禍一夜兩肇逃 酒駕遭法辦

肇事酒駕駕駛員林撞完後 在溪湖又撞上一名義交後肇逃 警方通知到案說明 依法送辦。（圖／翻攝畫面）









黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看

肇事駕駛闖禍後 車牌保險桿還留在原地 接著逃往溪湖後又撞人肇逃。（圖／翻攝畫面）





撞車後落跑，駕駛把車開到哪裡呢？原來他一路往彰化溪湖的方向開去，就在溪湖交流道旁，又撞上一名50歲的機車騎士，造成騎士手腳擦挫傷，救護車將傷者送醫觀察，駕駛從晚間10點28分，在員林撞完兩車後，接著又在溪湖肇事，時間已經到11點10分，員林撞完溪湖又撞他都肇逃，警方通知車主到案，對他實施酒測。駕駛酒駕上路，撞了兩輛轎車一部機車，還造成兩人受傷送醫，接下來，將面臨法律責任，替酒駕行為付出代價。





