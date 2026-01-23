員林火車站必吃美食 記住客人也顧好每一碗飯「鳳謀控肉飯」

員林必吃控肉！經過細火慢燉，每一口都能感受到膠質與滷汁在舌尖交織出的層次感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

專訪「鳳謀控肉王」老闆 創業初衷與鄉親情懷

中午用餐時間，「鳳謀控肉王」的店裡節奏很快，卻不亂。熟客一進門，還未開口點餐，老闆就已經知道要盛什麼、飯要多少。點頭、微笑、動作乾淨俐落，鍋前的畫面看起來很自然。老闆說，這樣的畫面，是他從小看到大的。



「我小時候就很喜歡看小吃店老闆在忙什麼。」不是只看煮菜，而是看人怎麼來、怎麼走，老闆怎麼回話、怎麼記人。「那種人來人往的感覺，還有每個人都被記住的感覺，很吸引我。」他記得很清楚，國小的時候，爸爸帶他去吃一間小吃店。那一餐好吃到，他忍不住直接說出口：「這是全世界最好吃的東西。」從那天開始，那位老闆看到他，都像看到自己人一樣。「那種感覺，我到現在都還記得。」老闆笑著說。直到有一次一位小朋友在店裡也說了一樣的話，老闆說：「那是我開店以來笑的最開心的一次」。



「鳳謀」這兩個字，是來自於老闆師父的名字。老闆說，他希望以後客人聽到這個名字，不只是想到某一道菜，而是會記得，有一個人把這個味道傳承下來，並做得更好。

廣告 廣告

從喜好出發到創立品牌，這間店用誠實的食材與熱忱，打動在地饕客，即使天氣不佳也要吃上一口的美味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

以職人精神開創控肉專賣店 不追求多厲害 只希望客人開心



談到「服務」，老闆沒有講什麼大道理。「我們就是控肉飯小吃店，真的比不上那種大型餐飲集團的服務。」他說得很坦白。但老闆心裡有一個很清楚的標準，客人走進來心情是好的，離開是吃飽的。「如果客人來到店裡，覺得開心、覺得有被照顧到，這樣就夠了。」對他來說，服務不是表現，而是一種感受。



雖然店面開在員林的鬧區，但老闆一直清楚，他想做的不是大量出餐的便當模式，而是做成更加精緻化的控肉飯店。所以每當員林鄉親來包便當，他都會特別記住顧客的臉，不是刻意為之，而是自然的記下這一張張讓老闆願意撐下去、願意持續提供更好服務的堅持。而真正讓老闆深受感動的，是那些一直回頭消費的熟客。「真的會覺得，他們好像都吃不膩一樣。」，他笑得很真，在這個笑容下，也能看到老闆與在地鄉親的羈絆。



每天站在鍋前，備料、出餐、收拾，這樣的日子其實很重複，但老闆說，看到熟客一次次走進來，其他的事情都不重要了。

不只有控肉！【鳳謀控肉王】的滷肉外皮晶瑩剔透且富有膠質，許多在地人每天必吃的員林美食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

彰化人氣控肉飯推薦 獨門「控肉叉燒」與 SGS 認證手工辣椒醬



選擇做控肉飯，對老闆來說不是計算後的結果，而是很自然的事。「這是我從小吃到大的東西，我自己真的很喜歡。」控肉飯對他來說，不只是一道料理，而是他長大的地方，是家鄉的味道。也因為這樣，他從一開始就告訴自己，這間店，不能只是便當店。



鳳謀控肉王的招牌控肉飯，已然成為不少老饕眼中的午晚餐首選。店內精選油脂比例勻稱的豬肉，經過長時間的慢火細熬，使滷汁徹底滲透進每一寸肉質纖維。到店品嘗過的老饕們都驚嘆的表示，品牌的控肉不僅保有晶瑩剔透的誘人色澤，更在口感上達到皮 Q 肉嫩的平衡，肥而不膩且瘦而不柴，輕輕撥開便能感受其滷製入味的誠意。



最令人驚艷的，莫過於店內首創的「控肉叉燒飯」，這道料理結合了老闆過去的經驗，以控肉滷汁熬煮，口感肥瘦得宜，更能吃出台式料理的鹹香層次。店內受SGS認證的特製辣椒醬，也是熟客的最愛，目前已經在巨大呼聲下單獨販售，成為這間彰化必吃控肉飯餐廳的一大亮點。

鳳謀控肉王特製手工辣椒醬通過 SGS 檢驗認證，送禮自用兩相宜，讓員林鄉親吃得更安心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

深耕在地美食地圖 進化之路與給鄉親的一句話



從在地出發、從喜好開始，鳳謀控肉王或許還在學習與摸索中前進，但也正因如此，反而更具備傳統小吃的關鍵要素，人情味。老闆坦承，如果幾年後再被問到未來，他希望那時候，店裡已經有一個像樣的中央廚房，豬腳、腿庫能做成真空調理包，讓更多人吃得到；而店裡，還是一樣坐滿人。不一定要多大，但要做得穩。在訪談的最後，老闆說：「謝謝大家給的意見跟支持， 我一定努力提供更多讓大家吃到好吃、會想再回來吃的料理。」



員林【鳳謀控肉王】 用餐小撇步與在地交通指南



Q1：若是初次造訪【鳳謀控肉王】，店內是否有推薦的「必點 TOP3」建議？

A： 針對首次用餐的食客，強烈推薦點購店內的招牌「控肉飯」（$ 55）或獨家「控肉叉燒」（$ 70），這兩款主餐最能體驗老闆結合拉麵技法的滷製功底。若想搭配多款配菜，加 40 元升級成便當也是不錯的選擇。此外，苦瓜湯（$25）亦是熟客必選的靈魂配角，可以搭配主餐解油膩，為飽足的一餐帶來清爽的收尾。



Q2：【鳳謀控肉王】的內用環境與交通便利性如何？

A：【鳳謀控肉王】內用空間現代化且強調衛生，提供親子與寵物友善的用餐環境。店址鄰近員林火車站商圈，步行、機車即可抵達。



Q3：除了現場內用，【鳳謀控肉王】是否有提供團體訂便當或外送服務？

A： 店家除配合 UberEats 與 Foodpanda 平台，亦提供自家員林便當外送服務。建議公司行號或機關團體若有大量便當訂購需求，可提前致電預約，以便店家準備剛出爐的控肉叉燒，確保餐點抵達時維持最佳風味。



Q4：【鳳謀控肉王】對於寵物入內有哪些具體規範？

A： 【鳳謀控肉王】標榜為「寵物友善餐廳」，最大特色是允許毛小孩在不影響他人的情況下落地，不強制必須全程待在推車或提籠中。



【鳳謀控肉王 員林總店】

連絡電話：04-839-3639

服務時間：11:00–14:00、17:00–20:00（週一公休）

地址：彰化縣員林市新生路218號

官方 Facebook：https://rink.cc/bhmer

Google 地圖：https://rink.cc/qe38h

付款方式：僅現金