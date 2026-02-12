員林燈會將登場 街頭燈海越夜越美麗

員林燈會將登場，街頭燈海搖曳，越夜越美麗。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

員林越夜越美麗！員林燈會將於十四日登場，這幾天來，許多民眾發現員林街頭燈海搖曳，尤其晚上各種燈籠齊放，燈光輝映，煞是美麗。更有搶先要看燈會的民眾，利用晚間前往員林公園賞燈，紛紛拿起手機拍照打卡上傳，也有外地民眾看到網路美照，也趕來一睹為快。

今年以「拾光員林，幸福加瑪」為主題，寓意著員林升格十週年的珍貴時刻，透過一盞盞溫暖燈火，串聯城市回憶與未來祝福。主燈「萬睡皇朝，駕馬迎春」置於員林公園內，並有各式各樣的燈區，夜間閃爍輝煌，讓民眾逛一趟公園，即可欣賞光彩燦爛的燈展。

而在員林市中山路、民權街、中正路、三民街、光明街等主要街道及火車站前、萬年路公園周邊，都懸掛著不同的燈籠、燈飾，形成一片燈海，入夜之後，萬燈齊放，光影璀璨，煞是美麗，吸引許多民眾拍照上傳。

公所表示，今年燈會偕同IP角色「黃阿瑪的後宮生活」在主題燈區、光環境布置及迎賓入口意象妝點員林公園，十四日晚間七點舉行點燈儀式，燈會每晚六點至十點亮燈，展期延續至三月八日，其中也有親子活動及歌手演出。

另外，燈會期間也推出限量「黃阿瑪的後宮生活」聯名提燈，將於十四日、十七日、十八日等多天晚間六點半發放。

眾所矚目的元宵節晚會訂於二月二十七日晚間七點起熱鬧展開，有猜燈謎及歌手演出，陪伴民眾歡度佳節。