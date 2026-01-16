員林百果山探索樂園重新開幕，為地方觀光注入新動能。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

以恐龍為主題的員林市百果山探索樂園，二0二四年因合約關係暫時停業，業者利用這段期間優化園區及調整設備後，打造十二項全新設施，園區煥然一新，十六日重新盛大開幕，為員林觀光注入新動能。

百果山探索樂園於二0一六年起營運，當時以全台首座原始森林恐龍樂園打響名號，園內有仿真恐龍互動區、恐龍遊樂設施等，為沉寂已久的百果山炒熱人氣，成為中部地區熱門景點之一。雖然二0二四年因合約關係暫時停業，但這段空窗期反而成為優化園區及調整設備的契機。

廣告 廣告

業者說，過去園區主要有旋轉恐龍、叢林金剛、室內溜滑梯、AR及互動體驗館、遊園纜車等設施，這次大改造推出十二項多元新設施，希望讓遊客有全新遊憩體驗。

新設施亮點包括長達七十公尺、近一層樓高的彩虹滑道，以及高空漂漂河、小鴨戲水館、模擬穀倉的室內兒童遊戲室小農夫館、碰碰車、大笨錘、大轉盤、可自行操控升降的飛天機、全長六百公尺叢林探險車等。以及園區內科技恐龍的細緻動作與音效，都為遊客帶來與傳統樂園截然不同的沉浸式感受。

身為地主的員林市公所表示，公所一直以百果山風景區當作行銷觀光主力，盼能再創風華，活絡地方經濟與觀光，因此對樂園重新營運樂觀其成，期許能帶動百果山及周邊觀光與地方發展。