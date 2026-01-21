員林百果山樂園停車亂象！孕婦遭逆向車堵路 氣到當晚生產

彰化員林百果山探索樂園重新開幕後湧入大量遊客，周邊停車位一位難求，引發嚴重停車亂象。一名懷胎九月的孕婦日前遭逆向插隊的車輛堵住去路，氣憤不已，當晚竟羊水破裂產下寶寶，這起離譜的停車糾紛在網路引發熱議。

彰化員林百果山探索樂園重新開幕後湧入大量遊客，周邊停車位一位難求，引發嚴重停車亂象。（圖／中國時報）

被喻為「台版侏羅紀世界」的員林百果山探索樂園，經過整修一年後於本月16日重新開幕，立即吸引大量遊客，特別是週六、日人潮更是爆滿，造成周邊交通壓力倍增。

一名女網友在社群平台發文表示，假日下午與家人前往百果山探索樂園遊玩，當時車流量相當大。她們好不容易等到路旁一個停車位有車輛準備駛離，正在原地等待時，突然一輛白色自小客車從對向逆向跨越雙黃線，試圖倒車插隊搶佔車位。

廣告 廣告

被喻為「台版侏羅紀世界」的員林百果山探索樂園，經過整修一年後於本月16日重新開幕，週六、日人潮爆滿，一位難求。（圖／中國時報）

原PO和家人下車要求對方不要插隊，但對方不僅無視，甚至差點撞到她。由於孕婦情緒激動，當晚回家後羊水破裂，隨即順利生下寶寶。

事件曝光後，網友紛紛留言批評白車駕駛行為惡劣，有人引用「侏羅紀公園」的名句，留言恭喜她：「不要生氣，生命自己會找出路！恭喜小寶貝，來到恐龍（人類）世界」。也有網友建議當下應該拍照檢舉或卡位反制。

對於此事，轄區員林警分局表示，當日並未接獲相關報案，但經檢視網友上傳的影片，確認該駕駛已違反《道路交通管理處罰條例》第49條，將面臨600元以上、1800元以下的罰鍰。警方強調，樂園周邊假日人潮眾多，遊客應選擇合規停車，避免交通壅塞或違規行為，未來將加強巡邏並取締違規。

即使在非假日，百果山探索樂園仍吸引不少民眾帶著孩子前往遊玩。有遊客表示，假日來玩的人真的很多，停車位非常難搶，但像這樣逆向跨越雙黃線倒車搶車位的行為實在太誇張，避免類似事件再度發生，警方應該追查後開罰。

延伸閱讀

3族群當心！感染B19病毒易引發心肌炎 醫：致死率達3成

化身新手媽咪守護天使！高虹安「超強政績」又＋1

女兒定居國外備感寂寞 陸59歲超高齡婦誕下一子淚喊「圓夢」