員林石笱排水堤岸道路賜福橋至五汴橋段改善工程動土

員林市石笱排水堤岸道路賜福橋至五汴橋段改善工程舉行動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

員林市公所六日辦理石笱排水堤岸水防道路(賜福橋至五汴橋段)提升為一般村里聯絡道路工程開工動土典禮，縣長王惠美表示，該工程係將「水防道路」等級提升為「一般道路」標準，未來將提供居民更安全舒適的交通環境，同時道路等級提升，連帶開啟周邊土地「可指定建築線」的發展契機，將大幅推進大員林生活圈建設與經濟發展。

王惠美說，石笱排水堤岸道路長期作為員林市與大村鄉間往來通路，近年員林市經濟建設蓬勃發展，原屬「水防道路」等級的路段漸無法滿足龐大的通勤與運輸需求。石笱排水同時也是員林與大村重要區域排水系統，彰化縣政府致力於打造防洪家園，亦於近年完成河段整治工程。

代理市長賴致富說，石笱排水兩側堤岸道路全長計六公里，東側長三點一七一公里、西側長三點一二八公里，工程總經費四六五六萬元，由彰化縣政府補助二千萬元、員林市公所自籌二六五六萬元配合款。改善範圍自員林市五汴橋一路往北延伸至大村鄉賜福橋。

賴致富表示，工程完工後可促使交通升級，提供員林與大村兩地居民更安全、舒適、便捷的通勤道路。工程最大的突破在於道路位階提升後將可公告為「可指

定建築線」的範圍，有效活化兩側土地利用，實質促進地方建設與經濟發展。而此案是目前縣府核准規模最大的水防道路提升為一般道路等級案件，具有指標性意義。