員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動 體驗深厚稻米文化與人情味





員林市公所今（7）日在員林市大埔里西區運動公園舉辦2026員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動，由員林市代理市長賴致富、縣政府秘書游筑凱、賴沛然，縣議員凃俊任、劉惠娟、曹嘉豪、張錦昆、黃正盛，與員林市民代表會主席張國良暨各代表，新生社區發展協會理事長林育生、大埔社區發展協會理事長游庭訓，各里長暨社區居民等嘉賓，共同揭開活動序幕，活動自2月7日起至2月22日止。

活動開幕由台語歌手江志豐帶來一首首令人醉心的歌曲，一早已有粉絲在場守候，志豐在與主持人互動過程中娓娓道出割稻飯的緣由，讓鄉親對割稻飯有更深層的認識。

員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動 體驗深厚的稻米文化與人情味

員林市代理市長賴致富表示，本活動除了是食農教育推廣活動，並且種下願景，希望西區的油菜花田與波斯菊田可以繁盛蔓延，讓稻香與花香蔓延在員林的每個社區。「古早童玩體驗區」與「務農用具展示區」除了讓民眾體驗農村生活，同時也能讓大家深刻明白「一粥一飯得來不易」。本次還有「織夢花田」短影音大賽，歡迎大家用鏡頭記錄員埔之美，把獎金帶回家！

新生社區發展協會林育生理事長說明，開幕日準備的特色「割稻飯」，菜色以在地食材為發想，包含菜圃蛋、筍乾滷肉等菜餚及稻香米飯，讓大家藉由飲食認識農村文化。林育生理事長同時也大力邀請鄉親在周末與年假期間(2月7日、8日、14日及19日），來這裡觀賞街頭藝人及社區班隊的表演，一起走入油菜花田，並體驗農村的智慧。

員市公所長期推動「一里一社區活動中心」，致力讓員林成為共好、宜居的智慧城市。居民自主動員、組成交管志工、維護環境清潔，展現社區總體營造的力量。衛福部自94年推動「福利社區化旗艦型計畫」，新生社區發展協會林育生理事長與團隊，積極帶領十七份、大埔、溝皂、萬年等社區，共築社區團結力量，本次活動是眾人齊心齊力的成果。相當感謝王惠美縣長、員林市民代表會主席張國良與各代表於經費的支持，促成本次活動。

員林市公所誠摯邀請全國民眾於年節期間漫遊員林、賞花燈、逛商圈、嚐美食、看花田，一同走進「員埔稻香情」，體驗深厚的稻米文化與人情味，相關資訊請洽員林市公所官方網站。

