員林街角「粉紅棉花糖」爆紅 7年風鈴木迎最美花期 背後暖心理由曝光

彰化家扶中心員林服務處門口種有洋紅風鈴木，經過7年成長，近日迎來史上最美花期。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市街頭近期出現超吸睛的打卡熱點！位於彰化家扶中心員林服務處門口一棵洋紅風鈴木，近日迎來史上最美花期。整棵樹滿開粉紅花朵，遠看宛如巨大且夢幻的「粉紅棉花糖」，療癒指數破表，吸引大批民眾、網紅及攝影愛好者爭相前往拍照打卡。

員林家扶督導張宏源表示，這棵洋紅風鈴木已有7年樹齡，當年服務處落成時，門口圍牆旁一共種下4棵風鈴木，象徵陪伴孩子成長。近兩年接連遭逢颱風侵襲，其餘3棵不是傾倒就是被迫移除，唯獨這棵挺過風雨、屹立不搖，今年更迎來「史上最盛開」的一次。

張宏源說，這棵風鈴木以前也會開花，但從沒像今年這麼這麼漂亮，整棵樹花苞一團一團緊密綻放，就像棉花糖般夢幻；他研判，去年秋冬雨水偏少、氣候穩定，是促成今年花況特別亮眼的主因。

花開也牽起善的循環！近日有民眾在社群平台Threads看到照片後，專程從桃園中壢開車南下賞花，一位廖小姐拍照後還走進家扶捐款。廖小姐表示，自己平時就有捐款給家扶的習慣，在網路上看到美照覺得很有緣，沒想到竟是彰化家扶種的，便決定專程來拍照並入內捐款，讓這趟賞花行程更添意義。

員林家扶提醒，目前正值滿開期，預計下週花況將逐漸凋謝，想親眼見證這棵「粉紅棉花糖」的民眾，務必把握這幾天黃金時間；現場打卡標記「彰化家扶員林服務處」，還可獲得小禮物，歡迎大家來賞花做公益。

彰化家扶中心員林服務處門口的洋紅風鈴木近來盛開，吸引大批民眾前來拍照打卡。(記者陳冠備攝)

