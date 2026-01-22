員林試辦補助購買廚餘機 最高5千元名額約100戶

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣員林市試辦補助民眾購買廚餘機，市公所指出，每戶補助上限為購買發票金額40%，最高補助5000元，名額約有100名，不過粉碎型廚餘機及冷藏冷凍型廚餘機不補助。

員林市代理市長賴致富今天接受媒體聯訪時說，為達到垃圾減量，市公所先編列新台幣50萬元，補助民眾購買廚餘機，未來再視成效進行調整。

員林市公所指出，申請補助案採申請制，時間為3月2日至3月16日，民眾可持今年1月1日後購買廚餘機的發票申請補助，一戶一台為限，每台可補助購買金額30%，若持有員林幸福卡者，可補助40%；補助金額最高為5000元，名額約有100名，若申請案件超過預算，將以抽籤方式辦理。

市公所表示，公所補助機型包括利用微生物菌種分解廚餘的生物分解型廚餘機、利用熱能或送風烘乾廚餘水分的乾燥處理型，以及結合生物分解或乾燥處理機能的混合處理型。

市公所說明，安裝在流理台排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道的粉碎型廚餘機，以及透過低溫方式將廚餘冷藏或冷凍的冷藏冷凍型廚餘機，都不在補助範圍。（編輯：張雅淨）1150122