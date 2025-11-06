員林車站廁所撿到100萬！車手慌張衝「失物招領」被識破 詐團11人落網

社會中心／潘靚緯報導

假投資詐騙集團首腦張姓嫌犯，準備出境逃跑時遭警方逮捕。(圖／翻攝畫面)

鐵路警察局近日破獲以張姓犯嫌為首之的電信詐騙集團，與國外成立的假投資公司詐騙機房合作，指示車手把近百萬元現金裝在紙袋，放在台鐵車站的男廁內，製造斷點「轉手」，不料收款的車手還沒來得及拿到錢，就被民眾發現認定是遺失物送到服務台並報警。鐵路警察局刑事警察大隊經過4個多月追查，陸續拘提、搜索多位車手及詐騙集團幹部共11人到案，檢方複訊後其中4名嫌犯遭法院收押。

有民眾在員林車站的男廁，拾獲一個紙袋內裝有百萬現金，立即報警。(圖／翻攝畫面)

這起案情起源於今年5月31日，有人在員林車站上廁所時，發現一個牛皮紙袋被遺忘在廁所角落，打開一看，裡面竟裝著一大疊現金96.6萬元，嚇得趕緊交給站務人員報警。不久後一名年約30歲的彭姓男子現身，自稱是紙袋失主，但對金錢來源始終交代不清、說詞反覆，讓鐵路警察起了疑心，依法先扣押現金，並調閱監視畫面，循線追查。

警方調閱監視器交叉比對，查出這筆現金並非遺失款項，而是詐騙集團刻意放置的「死轉手斷點」，藉由車手將現金放在車站廁所等地，切斷金流來源，躲避警方追緝。鐵警隨即報請彰化地檢署指揮偵辦，並組成專案小組追查。

取款車手將近百萬現鈔放在員林火車站男廁，還沒等到另一名車手來取款，就被熱心民眾拾獲。(圖／翻攝畫面)

專案小組發現，詐團假借「投資公司」名義，在通訊軟體LINE成立投資群組，佯稱購買股票需將投資資金儲值至該公司交易平台為由，誘使被害人與假外務員之車手進行面交，謊稱「可代操股票、保證高報酬」。員林市一名女子因誤信詐團說詞，先後面交400萬元現金，其中100萬元就是放在車站廁所的贓款。

鐵警循線追查，6月份拘提「自稱遺失」的收水手彭姓男子，以及向被害人取款的蔡姓車手，9月再向上溯源，先後逮捕車手頭蕭姓男子及主嫌張男；張姓主嫌企圖出境潛逃，因為遭出境管制在機場狼狽落網。警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，彰檢複訊後聲押4人全獲准。

警方查出詐騙集團11名成員涉案，除了被拘提的4人外，另有5名車手因他案遭收押、2名車手通知到案，全案查扣現金111萬900元、手機10支、電腦2台等證物。警方初估，被害金額恐超過千萬元，將持續清查其他受害民眾。

