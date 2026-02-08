員林食物銀行發放物資 年菜與春聯陪弱勢家庭溫馨圍爐

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為了讓受照顧家庭也能感受除夕團圓的溫暖，員林食物銀行特別在過年前一週提前發放每月物資，並加贈應景年菜與書法大師親筆春聯，盼在寒冬中為近百戶家庭帶來滿滿年味與關懷。今年的年前發放活動除了基本民生物資，更準備了象徵團圓的年菜與手寫春聯，現場洋溢濃濃年節氣氛。員林食物銀行期盼，透過社會各界持續參與，讓每一份愛心都能化作實際力量，陪伴更多家庭度過溫暖安心的好年。

員林食物銀行歲末贈送年菜物資，溫暖了照顧戶的家庭。（圖／記者周厚賢攝）

許多人對「食物銀行」一詞仍感陌生。事實上，它並非金融機構，而是以募集與發放生活物資為主的公益平台。員林食物銀行由地方善心人士自發成立，多年來未接受公部門補助，全靠企業、宮廟與個人的捐助運作，將社會愛心轉化為米、油、罐頭等實際物資，分享給有需要的家庭。理事長謝俊德表示：「食物銀行不會生利息，也不做理財，只是單純把各界捐贈的物資串連起來，在每月第一個週末發放。」他指出，透過穩定供應生活必需品，可減輕弱勢家庭的開銷壓力，讓有限的收入能用在教育、醫療等更重要的地方，這正是成立食物銀行的初衷。

理事長謝俊德(圖左)與執行長蔡尚宏(圖右)，兩人與協會致力為弱勢家庭帶來生活物資的援助與關懷。（圖／記者周厚賢攝）

長期投入服務的志工黃鈴惠分享，參與食物銀行讓她深刻體會「施比受更有福」。她接觸的家庭多半生活困難，連柴米油鹽都難以備齊，因此每次整理物資、親手交到受助者手中時，心裡都充滿喜悅。她相信，當這些家庭未來有能力時，也會回過頭幫助他人，形成善的循環。