



國立員林高中於12月17日在校內揚藝樓展示廳舉辦「第23屆美術班藝術行政與展覽實務課程實驗展──〈消逝之音〉」，由高二美術班217班學生全程自主規劃與執行，展期自12月17日至12月31日，並於12月17日上午舉行開幕茶會，邀請校內外師生與民眾一同走入這場以視覺重新感知聲音的藝術旅程。

本次展覽為美術班「藝術行政與展覽實務」課程的重要成果展現，學生從零開始，完整參與展覽的各個面向，包含展題擬定、策展論述撰寫、展場動線設計、宣傳視覺製作、作品展示方式討論、展場佈置、人力分工、開幕流程安排，以及觀眾互動設計與現場服務訓練等，透過企劃、行政到實際執行的全流程學習，實際理解一場展覽背後的專業運作模式，展現高度的策展能力與團隊合作精神。

員林高中美術班〈消逝之音〉 展現高中生專業策展力

〈消逝之音〉以「聲音」為主題，由策展人陳沄依同學帶領全班分工合作，從生活記憶、內心低語、情感流動到地方文化與城市變遷等面向切入，透過多元媒材與視覺藝術形式，探討那些正在消失、被遺忘卻仍深深留存於生命中的聲音。策展論述提出：「那些消逝的聲音，真的消失了嗎？或許只是化為另一種存在，被收藏在時間的縫隙裡。」展覽透過留白、殘響、斷裂與未完成的敘事，邀請觀者在寂靜中重新傾聽世界，也聽見自己。

展覽內容規劃五大主題展區，如同一首由外而內的聲音組曲，包括「無聲勝有聲——響了又想」、「深處呢喃」、「延聲」、「迴盪的消逝」以及「定格於流動之間」，循序鋪陳聲音在記憶、情緒與時間中的變化與痕跡，構築一場多重視角交織的共感旅程。此外，展場亦設置觀眾參與區「你覺得聲音是什麼形狀？」，邀請觀眾以文字或圖像描繪心中的聲音，讓不同生命經驗在展場中相互回應。

指導老師陳麗秋表示，「藝術行政與展覽實務課程」是員林高中美術班的重要特色課程，強調理論與實務並重，透過真實展覽的實作經驗，培養學生解決問題、溝通協調與團隊合作的能力，讓學生在高中階段即能提前接軌藝術與文化產業實務。

楊豪森校長也讚許學生能在高二階段完成一場具完整架構與主題深度的展覽實屬難得，這不僅是藝術創作能力的累積，更展現自主學習與責任感。參與策展的學生則分享，從零開始籌備展覽雖充滿挑戰，但在不斷嘗試與彼此支持下逐步建立信心，也更加確定未來投入藝術相關領域的方向。

國立員林高中長期深耕藝術教育，致力於提供學生多元展現與實作舞台。〈消逝之音〉不僅是一場視覺展覽，更是一段關於青春、創作與自我對話的學習歷程。校方誠摯邀請各界蒞臨揚藝樓展覽廳參觀，在消逝之中聽見存在，並給予這群未來藝術家最溫暖的鼓勵與支持。

