員林高中與沼田高校締結姊妹校 推動國際教育合作

▲楊豪森校長(右)與日本群馬縣立沼田高校校長本多勝簽署教學合作備忘錄 。（圖／員林高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國立員林高級中學昨（9）日於日本群馬縣，與群馬縣立沼田高等學校正式簽署合作備忘錄，兩校自此締結姊妹校關係，象徵共同邁向更深層次教育與文化交流的新里程碑。本次交流由楊豪森校長率領師生代表團赴日，不僅展開教育旅行，更透過實地參訪與面對面互動，深化兩校多年的友誼，開啟跨國合作的新篇章。

▲楊豪森校長(左)致贈由員林高中校內龍柏樹木雕刻而成的蘋果，代表「平平安安」。（圖／員林高中提供）

楊豪森校長在致詞時表示，員林高中位於台灣中部彰化縣，此次帶著台灣人的熱情與對國際學習的期待再次蒞臨日本，格外感到親切與珍惜。「這是我們第三次來到群馬縣，以往與沼田女子高等學校的交流充滿美好回憶，今日更榮幸能與合併後的沼田高等學校攜手共創新篇章。」感謝沼田高等學校的精心安排與熱情接待，並期盼藉此交流讓學生拓展國際視野，建立跨文化理解與尊重。

▲員林高中師生與日本沼田高等學校完成一次深度精彩的跨國教育交流活動。（圖／員林高中提供）

交流活動開場由員林高中剛獲得全國美展書法甲等的美術班李昀珊同學以日文、英文代表致詞，緊接著學生代表陳廣恒、張立猷、賴兆禹與黃擷如也分別以英日語為沼田高校師生介紹員林高中的體育與社團活動、校園生活及豐富的國際交流經驗。

儀式上，員林高中致贈以校園龍柏樹木雕刻而成的蘋果意象作品，象徵「平平安安」；並呈上名家創作的紫砂茶壺，象徵「幸福美滿」。楊校長表示，這份禮物代表台灣最真摯的心意，期盼沼田高等學校全體師生都能平安順遂，同時也象徵兩校情誼長存。

當天代表沼田高校簽約的本多勝校長，正是2023年員林高中第一次來群馬縣拜訪沼田女子高等學校當年的校長。本多勝校長與楊豪森校長相見時特別開心。沼田高校本多勝校長的夫人於1990年曾經到淡江大學交換半年，當時楊校長也正於淡江大學求學唸大二，本多勝校長特地帶了八本當年他的夫人於台灣交換學習時遊歷台灣各地名勝的照片與大家分享。

沼田高等學校校方對於員林高中再次踏上群馬縣深感喜悅，此次合作將使兩校在教育、文化及青年交流層面更為緊密。本多勝校長表示該校預訂於2027年11月帶領超過200位學生來台灣，到員林高中交流。楊校長當下表示極為開心與歡迎，並邀請本多勝校長於2026年先來員林高中進行行前探勘；親身感受台灣多元而熱情的教育環境。

兩校皆期待未來能持續成為跨文化交流的重要橋梁，不僅共享學習成果，更能讓青年學子在國際舞台上自信前行、擁抱世界。隨著合作備忘錄的正式簽署，員林高中與沼田高等學校的合作邁入新階段，也為台日國際教育合作寫下亮眼的一頁。

此次交流活動在歡笑與祝福聲中順利進行，台日兩校師生皆收穫滿滿，期待未來在台灣與日本延續這份珍貴的跨國友誼，讓國際教育之路走得更遠、更深、更亮。