員林高中運動場告別紅土重新出發 PU跑道與光電球場開啟活力新篇章

▲員林高中楊豪森校長(中間橘色上衣)帶領孩子們馳騁於嶄新的PU跑道上。（圖／員林高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林高中歷經三年的籌劃與努力，終於在114年12月正式啟用嶄新的PU跑道並盛大舉辦運動會，象徵著學校體育教學與師生運動環境邁入全新的里程碑。員林高中運動場的改建工程為全校師生帶來更安全、更舒適的運動空間。在楊豪森校長的領導下，員高致力於打造充滿活力的校園；熱愛馬拉松的楊校長並發下「為教育而跑」的宏願，帶領師生盡情揮灑青春汗水。

這項重要的整建計畫可追溯至110年員林高中84週年校慶時，由時任校長游源忠、總務主任陳俊煌與體育組長劉東昇主動請立委陳素月協助爭取後操場的整建經費。儘管好事多磨，歷經校長交棒，楊豪森校長仍持續推動PU跑道的建置。在工程啟動前，學校於111年10月特別舉辦了「告別紅土，迎向藍天」的紀念儀式，現場邀請諸多校友，包含當年設計紅土操場的退休體育老師邱鳳來組長、時任校友總會副理事長賴禹全、校友會陳麗卿退休秘書等，共同見證使用長達40年的紅土操場走入歷史。

PU跑道工程於111年11月動工，歷經兩年七個月，終於在114年6月完工啟用。昔日的紅沙成追憶，如今湛藍色的跑道印入眼簾，整齊的標線引領師生縱橫馳騁，綻放無限活力。本次運動會特別邀請促成PU跑道改建工程的相關人員，包含前後任的總務主任與員林高中用心規劃的體育教師群，在運動會開場一起帶領學生為教育而跑。

特別一提的是，員林高中退休體育組長邱鳳來老師，今年92歲仍心繫員中，特別在運動會前捐贈10萬元作為體育獎金，用行動支持母校體育活動的長遠發展。這份厚愛不僅鼓舞學子，也為在場邁開青春步伐的每一位孩子心中，埋下堅毅與感恩的種子。邱組長青年時期是鏈球場上英姿勃發的國手級選手，多次代表學校征戰全國賽，憑著不放棄的毅力與扎實的訓練，成為當時體壇的亮點。畢業後選擇回到家鄉，將滿腔熱忱奉獻給員林高中，在教職與行政崗位上默默耕耘長達 40年。也因其卓越貢獻，邱組長先後當選為彰化埔心國小與員林高中的傑出校友，堪稱教育界的典範。

除了PU跑道之外，員高校園近年也增設了光電球場，為體育教學帶來無後顧之憂的環境。光電球場於112年12月舉行上樑儀式，並在113年3月竣工。無論晴天或雨天，光電球場皆提供全天候的運動空間，有效促進師生運動風氣，更是員林高中推動綠能教育與永續發展的具體實踐。隨著硬體設備的升級，員林高中校內的運動性社團及棒球校隊得以蓬勃發展，學生得以適性發展自己熱衷的運動。