【員林高中雙特優】李昀晅、蕭湘芸全國語文競賽奪冠

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國立員林高中在 114 年全國語文競賽再傳佳績，高三學生李昀晅與高二語文實驗班學生蕭湘芸，分別在客語朗讀與台語朗讀項目奪下「特優」，以穩健台風與成熟語文實力獲得評審肯定，為校爭光，也替彰化縣本土語文教育寫下新的亮點，校方今（4）日邀請二位獲獎同學分享賽事心得。

雙特優！李昀晅客語、蕭湘芸台語全國語文賽奪冠，員林高中再創佳績。（記者陳雅芳攝）

李昀晅自幼成長於苗栗頭份客家庄，家庭三代皆使用客語，使她與母語建立深刻情感。母親長期參與語文競賽教師組，更成為她的學習典範。身兼升學壓力與比賽訓練，她利用課餘時間反覆練習，從語速、語調到情感詮釋逐一調整，最終克服不安，穩穩站上全國舞台。

廣告 廣告

「這段歷程讓我學會在壓力中找到平衡，也不再是當年懵懂的小選手。」李昀晅說，感謝一路支持的老師、同學與家人，尤其無論多忙都陪伴練習與錄音的母親。指導老師溫佳芸指出，李昀晅咬字清楚、理解深刻，台風穩健，具備完整朗讀表現，奪下全國特優是實至名歸。

雙特優！李昀晅客語、蕭湘芸台語全國語文賽奪冠，員林高中再創佳績。（記者陳雅芳攝）

台語朗讀特優得主蕭湘芸則從清水國小一年級踏入語文競賽。班導王秋霜以活潑方式引導她進入語文世界，但她在國小三至五年級屢遭挫折。當時校長蕭睿瑜邀請多位老師協助扎實訓練，讓她在六年級首度拿下全國特優，從此一路在國中、高中持續精進。

升上高一後，她首次挑戰全國賽未如預期，再度萌生放棄念頭，最後在家人與指導老師林淑娟的鼓勵下重拾信心。今年比賽，她以更沉穩心境面對舞台，再度奪回特優。蕭湘芸她期許未來能投入推廣台語，讓這項重要本土語言被更多世代理解與使用。

雙特優！李昀晅客語、蕭湘芸台語全國語文賽奪冠，員林高中再創佳績。（記者陳雅芳攝）

員林高中校長楊豪森表示，兩位學生皆在彰化縣語文競賽中拔得頭籌，經縣級集訓後進軍全國賽，最終以清晰語音、真摯情感與穩健台風脫穎而出，不僅代表彰化縣站上全國舞台，也延續了員林高中在客語、台語朗讀項目的優秀傳統。

楊豪森說，語文競賽是學生認識文化、理解自身的重要舞台。「學生能在全國賽拿下雙特優，充分展現學校在本土語文教育上的深耕。」