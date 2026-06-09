員林鬧區驚魂 民勇攔毒駕肇事車

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彰化縣員林市光明街鬧區8日晚間發生毒駕肇事案件，1名男子駕駛轎車先是停在路中，民眾發現該男子精神惚恍，要求男子停車時，該男又再駕車撞到1輛機車與1輛轎車，隨後雖遭兩名見義勇為的民眾要強拉下車，但該男仍逃逸。警方9日循線逮捕肇事劉男，查出其有毒品反應，全案依公共危險等罪嫌移送法辦。

「錯誤示範，以後遇到懷疑毒駕，請記下車牌，迅速報警，千萬別學我肉身擋車，差點命喪輪下！」發現疑似毒駕案件的張姓民眾指出，前晚8點半左右，他在員林市光明街看到1輛白色轎車停在路口已綠燈了還不動，後來看到白車駕駛打開車門下車，精神狀態明顯不佳，站都站不直，還在抖動，驚覺「這人怪怪的」。

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張姓民眾見白車駕駛上車後，上前敲車窗，質問對方「有喝酒嗎？還是有用藥？」他懷疑可能是毒駕，要求白車駕駛停車，但白車駕駛隨後將車開走，還撞到1輛機車及1輛轎車，他見狀與另1名見義勇為的男子上前攔車，但白車仍竄逃。

目擊者李姓男子說，當時聽到路人在大喊「給我下車、給我下車」，他看到白車駕駛精神恍惚，且撞到車子，心想是不是遇到毒駕，趕緊上前要將白車駕駛拉下來，擔心白車會再撞到其他用路人，感覺當時白車的駕駛無法控制方向盤，真的很怕會再肇事，當時沒有想太多，可惜沒有將駕駛拉下來。

員林警分局表示，經以車追人，查出肇逃駕駛為44歲的劉姓男子，昨天循線在雲林縣斗六市逮捕劉男，經唾液快篩，呈現依托咪酯毒品陽性反應，搜索查扣劉男施用過的煙彈殼，全案依公共危險、毒品罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。