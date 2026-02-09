員林「讓愛家具平台」除舊挖寶 8成新物件一PO就被訂走

彰化縣員林市清潔隊成立的「員林清潔隊 • 讓愛傢俱平台」，透過社群網路讓民眾張貼二手家具轉讓訊息，目前已吸引超過2500人加入。平台上不乏八成新的二手物品，包括大型落地喇叭、全套實木家具等讓人眼睛一亮的品項，常常一發布就迅速被訂走。

員林市清潔隊表示，平台在民國114年一整年總計有98件貼文數，順利成交30件，成交率約3成。清潔隊會先審核民眾的貼文，確認所張貼的物品功能是否健全後才予以發布，確保二手物品的品質。

「員林清潔隊 • 讓愛傢俱平台」的創立源於去年3月，起因是前一年員林國宅清運日時，清潔隊在現場試辦「廢傢俱媒合平台」，迅速媒合上百件廢棄堪用傢俱與電器，垃圾減量成效驚人。員林市清潔隊指出，為了讓二手家具交流成為常態，因此接著成立讓愛傢俱平台。

平台發布的二手交流物品種類相當多元，除了大型落地喇叭、全套實木家具外，還有嬰兒床、烘衣機、電子鋼琴、跑步機及魚缸等等。正值許多民眾展開農曆年前大掃除之際，藉由無遠弗屆的網路交流，增加二手家具找到新家的機會。

