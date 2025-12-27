員林「雙刀男」路口揮舞西瓜刀威脅騎士 彰檢聲請強制安置

社會中心／程正邦報導

彰化員林一名男子拿雙刀逛大街，作勢攻擊騎士，遭警方壓制。（圖／翻攝threads@zhen_wei0416）

在「1219張文案」陰影籠罩全台之際，彰化員林市區今（27）日中午也驚傳隨機持刀威脅事件。一名簡姓男子手持西瓜刀與菜刀，在繁忙路口徘徊並向機車騎士揮舞恐嚇。彰化地檢署晚間展現極高行政效率，認定簡男具反覆危害社會之虞，正式向法院聲請「暫時安置」，絕不容許模仿犯罪擾亂治安。

男子手持雙刀在彰化員林市區遊蕩，嚇壞路過民眾。（圖／翻攝畫面）

中午尖峰時刻：西瓜刀與菜刀驚現路頭

今日上午 11 時 50 分左右，正值午餐尖峰時段，員林市員水路與員林大道交界處出現驚悚一幕。多位目擊民眾驚恐報案，指稱一名身著短褲、眼神渙散的男子，雙手分持西瓜刀與菜刀在車流中遊蕩。

據現場目擊者指出，簡嫌不僅沿街徘徊，更突然朝行駛中的機車方向猛力揮刀，驚險過程嚇壞周遭路人。員林警分局獲報後迅速出動優勢警力，採取圍捕戰術當場將簡男制伏，並奪下雙刀。所幸因警方反應及時，整起事件未造成任何人員傷亡。

彰檢火速聲請強制安置，以免雙刀男造成社會安危。（圖／翻攝threads@zhen_wei0416）

檢方迅速介入：啟動防恐應變小組

由於近期全台對隨機攻擊案件極度敏感，彰化地檢署隨即啟動「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察官廖梅君接手指揮。經複訊後，檢方認為簡男行為已涉犯《刑法》恐嚇公眾罪，情節重大。

檢方指出，簡男到案後精神持續恍惚，對於犯行交代不清，考量其具備高度反覆危害公共安全之疑慮，單純具保或限制住居已不足以防範再犯。為維護社區安全，檢方立即向法院聲請裁定「暫時安置」處分，要求將嫌犯送往醫療機構強制收容，阻斷其再度回歸社會的可能性。

維護公共安全：針對人潮聚集處加強監控

彰化地檢署強調，因應年底節慶活動與近期社會不安，已要求小組持續監控網路社群，預防任何煽動性或模仿性質的犯罪言論。針對轄內重要交通樞紐、百貨商場及觀光景點，檢警已提升風險評估等級。

檢方重申，對於任何企圖製造公眾恐慌、威脅民眾生命安全的暴力行為，絕對採取「從速從嚴」辦理，並利用法律工具將高風險分子排除於社區之外，確保民眾享有安心的生活環境。

