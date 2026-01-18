員林3屁孩馬路狂丟鞭炮！無視加油站在旁 遭公共危險罪法辦

彰化員林市一段驚險影片近日在網路瘋傳，三名少年在街頭朝行駛中的車輛丟擲鞭炮，險些引發火燒車意外，由於事發地點附近還有加油站，若災情擴大後果恐不堪設想。警方調查後發現，事件發生於去年10月，已將三人依公共危險等罪嫌函送法辦。

彰化員林市一段驚險影片近日在網路瘋傳，3名少年在街頭朝行駛中的車輛丟擲鞭炮。 （圖／翻攝自臉書粉專 FDZNews，下同）

影片被網友以「員林炸彈客出沒」為題在社群平台轉傳，畫面顯示三名少年騎著兩台機車行經員林市中山路一段與惠明街口，後座乘客竟朝路面丟擲點燃的鞭炮，更將鞭炮丟向對向車道。當時正好有一輛轎車經過，鞭炮就在車底爆炸，瞬間火光四濺，險些引發火燒車意外。

廣告 廣告

警方調查指出，事件發生時間為去年10月4日晚間10點30分左右。三名涉案少年中，有一人無照駕駛家人的普通重型機車載著另一人，行經案發路口時，後座少年朝路面丟擲鞭炮，整個危險過程由第三人用手機全程錄影，更將影片上傳至網路炫耀，成為犯罪鐵證。

影片曝光後，網友紛紛撻伐，直呼「這會出人命」、「前面就是加油站，是想要死嗎」、「不是惡作劇，是公共危險」。更有民眾質疑，此舉已涉及公共危險罪、社會秩序維護法，甚至須負擔車輛可能的維修賠償責任。

轄區員林警方在網路巡邏時發現相關貼文後，立即主動展開偵辦，迅速將涉案三名少年通知到案說明。警方表示，三名少年的行為已嚴重危害公眾安全，除依違反《社會秩序維護法》辦理外，全案更依《刑法》公共危險、恐嚇公眾等罪嫌函送地檢署偵辦。

延伸閱讀

星巴克內打傳說吵鬧！他熱點分享改名「Starbucks Wi-Fi」 再斷網報復

影/玩命！新竹驚見屁孩「硬坐電動玩具車馬路亂衝」

LINE Pay狂刷失敗！8+9嗆「破手機」 下秒霸氣默默幫付