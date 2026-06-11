員榮醫療體系及員林警友辦事處贈送警察節禮品感謝員警辛勞

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員榮醫療體系董事尹文國(右)代表贈送警察節禮品給員林警分局。(警方提供)

（另開新視窗）

記者吳東興∕員林報導

警察節將屆，為感謝警察同仁長期維護社會治安及交通安全的辛勞付出，員榮醫療體系及員林警友辦事處，分別致贈禮品給員林警分局，向長年堅守崗位、維護治安及交通安全的警察同仁表達敬意與慰勉。

員榮醫療體系由董事尹文國代表致贈禮品。他表示，警察工作二十四小時不打烊，無論治安維護、交通疏導、為民服務或各項突發狀況處理，均需投入大量心力與體力。員榮醫院長期關心地方公益及警察同仁健康，此次特別於警察節前夕致贈保健禮品，不僅展現警民合作的良好情誼，也讓同仁感受到來自地方企業與醫療機構的支持與鼓勵，透過贈送保健品為員警補充營養、維持健康，並向所有警察同仁致上最誠摯的感謝與祝福。

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員林警友辦事處由主任邱志成致贈禮品冰涼杯及製冷風扇，他說，警察工作肩負維護社會秩序及保障民眾安全的重要使命，無論晝夜或風雨，均須堅守工作崗位。適逢炎炎夏日來臨，特別準備實用的冰涼杯及製冷風扇，希望員警在繁忙勤務之餘，也能隨時補充水分、消暑降溫，以最佳狀態投入各項警政工作。

員林分局感謝員榮醫院及警友辦事處的暖心支持和鼓勵，該分局將持續秉持為民服務精神，守護轄區治安與交通安全，以實際行動回應地方各界的肯定與期許，共同營造安全、安心的生活環境。