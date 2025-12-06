▲員榮醫療體系榮登《康健》雜誌評選「2025特色醫院」。（圖／員榮醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員榮醫療體系員榮醫院在《康健》雜誌近期發行的「2025特色醫院」特刊中，骨科團隊「人工關節手術」及婦科團隊「子宮肌瘤手術」脫穎而出，雙雙獲選為「特色醫院」代表，在全國地區醫院名列前茅，展現員榮醫療體系專業團隊精進醫療品質、提升病人安全、結合智慧科技、守護鄉親健康的優異成果。

▲員榮醫療體系員榮醫院婦產科團隊方光泓主任(中)、吳榮良醫師(右)及羅麗卿醫師(左)，以醫術精湛聞名。（圖／員榮醫院提供）

廣告 廣告

康健雜誌首次結合頂尖權威專家與健保公開資訊，從全國超過四百家醫院中，選擇「氣喘」、「人工關節手術」、「子宮肌瘤手術」等八大疾病類別，並依品質指標、手術成果等客觀數據，建立一套明確、理性的就醫指南，協助民眾聰明就醫、精準選擇。

員榮醫療體系總院長張克士表示，這項榮譽不僅是對醫師專業技術的肯定，更代表著員榮醫療體系長年提升醫療品質的用心與成果。

員榮體系骨科林維群主任藉由高階影像導引與微創手術策略，整合自控式疼痛控制及高層次超音波導引神經調控，運用在人工膝關節置換手術。病患從治療過程直到術後康復，幾乎無疼痛感。

手術運用模擬導航手術路徑與角度，完全符合患者獨一無二的需求。因為手術精準度大幅提昇，人工關節不用穿刺骨髓做固定，可以大幅縮小傷口、降低手術時間及降低感染風險，人工膝關節置換手術術後第二天膝關節的彎曲角度即可達90度、可下床走路至廁所、疼痛程度不到傳統手術的十分之一，在員榮十七年間開了近兩千台人工關節手術。

這項成果讓許多中彰投地區的退化性關節炎患者，不必長途奔波北上求醫，即能在地完成治療與康復，重新找回行動的自由。

員榮體系婦產科方光泓主任在子宮肌瘤手術以微創技術見長，強調安全、精準與保留生育功能的治療理念，兼顧女性身心需求。方主任帶領團隊將子宮頸癌的防治工作列為優先，專精超細微腹腔鏡手術、腹腔鏡婦科惡性腫瘤切除手術、腹腔鏡子宮肌瘤切除、腹腔鏡子宮切除手術等，因口碑極佳，指定找方主任的患者絡繹不絕。

方光泓主任強調，婦產科團隊還有吳榮良及羅麗卿醫師，院方並積極引進新型內視鏡設備與術中導航技術，提升手術安全性與美觀度，讓婦女能安心接受治療、快速恢復日常生活。

張克士總院長強調，員榮醫療體系秉持”專業愛心、視病猶親”的核心價值，多年來不斷延攬頂尖人才建立專業醫療團隊，並在地深耕，將醫學中心等級的專科人才與技術帶到社區，讓鄉親在地就醫，不用南北奔波、舟車勞頓，且以病人為中心，提升手術品質走向微創與無痛等，獲當地民眾的高度肯定，成為鄉親心中值得信賴的健康守護者。