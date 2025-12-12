員榮醫療體系獲選智慧醫療示範院 全台醫院代表南彰化取經

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】衛生福利部「健康臺灣深耕計畫」入選醫院代表今（12）日走訪員榮醫療體系，實地了解其在智慧醫療、永續經營與社會責任上的成果。員榮是今年全台唯一入選的智慧醫療觀摩地區醫院，展現其在數位轉型的領先地位。

因智慧醫療成效亮眼，員榮醫療體系成為衛福部參訪重點，全台多家醫院到場觀摩其AI與數位科技應用。（員榮醫療體系提供）

衛福部推動的「健康臺灣深耕計畫」為期五年、總經費489億元，聚焦智慧科技、醫療永續、工作環境優化與多元人才培育等面向，目標讓台灣成為亞太智慧醫療標竿。今年從全台300多家地區醫院中，僅員榮醫療體系入選智慧醫療示範院，顯示其在轉型進程中的成果受到肯定。

參訪行程由員榮醫療體系總院長張克士主持。他回顧醫院自負債5億元、面臨熄燈，到成功轉型成南彰化急重症醫療重鎮的歷程。自2012年成立心導管中心後，已累積約9,000例心導管治療，提供24小時急救服務。

員榮近年加速發展特色醫療，包含胃食道逆流中心、傷口治療與高壓氧中心、關節保留再生治療與神經修復等科別，近五年共獲得16項SNQ國家品質標章。新總院完工後，床數將提升至近1,200床，成為南彰化規模最大醫療體系。

在智慧醫療方面，員榮是國內最早導入AI肺癌電腦斷層輔助判讀的醫療院所之一，迄今已完成逾2萬例。相關技術亦延伸到肺癌腦轉移MRI判讀與AI腦波壓力指數分析。智慧病房更是此次觀摩亮點，包括跌倒偵測、離床警示、熱成像、智慧床頭卡與行動護理系統等，能降低住院風險與人工錯誤。

為支撐智慧應用，員榮打造即時資料匯流平台，可在數秒內整合多項醫療資訊，並採用FHIR標準確保系統互通安全。張克士指出，醫院同時導入AI醫囑、AI護理排班與藥劑單張管理系統，目標是「把時間還給病人」，也協助醫護專業回歸臨床。

衛福部科技發展組技監劉明勳肯定員榮在智慧科技導入的投入，強調「地區醫院也能走在最前端」，並期盼各醫院藉此參訪建立數位轉型信心。此行共有台大、成大、高醫大等醫學中心及多家醫院共八十多位醫界人士參與。