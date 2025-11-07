員榮醫院義診蒙古 罕病、腰椎痛、癌症患者陸續來台治療

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總組成義診團，日前前往蒙古進行醫療服務，近百名當地患者受惠，多名罹患腰椎退化、腦瘤、肝癌及罕見疾病的患者將安排來台接受手術或治療。

其中一名B姓患者十年前就出現腰痛問題，有時疼痛甚至延伸至臀部，雙腿還出現麻痺及發熱感，長達十年一直無法改善。員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師診斷後，認定為腰椎退化壓迫神經，將安排患者來台手術。

員榮醫院醫療副院長、胸腔內科涂川洲醫師(右二)為蒙古患者診治。（員榮醫院提供）

義診團由員榮醫院副院長、胸腔內科涂川洲醫師領隊，成員包括陳建華醫師、國際醫療部黎雨青醫師及台中榮總神經外科李崇新醫師。李崇新醫師專長於顱內動脈瘤手術及微創脊椎手術。此次義診團除了提供醫療服務，也與當地醫療機構交流，並簽署多項合作協議。目前員榮已與蒙古三十多家醫院簽訂醫療合作備忘錄（MOU）。

回顧兩年前，義診團曾診斷出一名被蒙古醫師判定為肺部纖維化、僅剩三個月壽命的患者，其實罹患罕見疾病——肺蛋白沉積症，並安排來台洗肺治療，患者原本走兩步就氣喘，治療後狀況明顯改善。此次義診，他再次前來，將安排第二次洗肺。

此外，M姓患者手肘與手指麻痛，5月曾接受頸椎間盤手術仍未改善，經診斷後也將安排來台手術。蒙古民眾多以放牧為生，骨折及脊椎損傷案例頻繁，此次義診亦收治多名脊椎受損患者，將陸續安排來台治療。

員榮醫療體系員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師(右二)為腰椎疼痛十年的婦女診治。（員榮醫院提供）

另一名D姓肺腺癌患者曾在蒙古接受治療但效果不佳，透過員榮在蒙古的合作醫院先接受涂副院長視訊問診，九月初來台化療後效果顯著。上月底，因肺部積水，先進行肋膜清創，再進行腫瘤切片，以尋找適合標靶藥物，員榮並提供家屬免費住宿，就近照顧。

員榮醫療體系自2016年起與三軍總醫院、台中榮總建置員榮國際醫療平台，秉持人道與醫療無國界精神前往蒙古義診，疫情期間暫停外，幾乎年年出團，並因此榮獲「國際醫療典範獎」。