員榮醫院、台中榮總赴蒙古義診 安排腦瘤、肝癌及脊椎損傷患者來台就醫
員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總日前赴蒙古義診，嘉惠近百名患者，其中一名B姓患者，十年前就有腰痛，有時還會痛到臀部，雙腿發熱麻痺，十年來一直無法解決，員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師診斷後，認定為腰椎退化壓迫神經，將接她來台手術。義診團也將安排罹患腦瘤、肝癌及脊椎損傷的患者來台治療。
義診團由員榮醫療體系員榮醫院副院長、胸腔內科涂川洲醫師領隊，成員有員榮萊源神經中心主任、神經外科陳建華醫師、國際醫療部黎雨青醫師與台中榮總神經外科李崇新醫師等人，李崇新醫師專長在顱內動脈瘤手術、微創脊椎手術等。義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。目前員榮與蒙古國超過三十家醫院簽訂醫療合作備忘錄（MOU）。
兩年前，員榮國際醫療平台赴蒙古義診時，一名在蒙古當地被診斷為肺部纖維化，僅剩三個月壽命的患者前來求助，義診團診斷出他罹患罕見疾病——肺蛋白沉積症，隨即安排他來台洗肺，治療前他原本走兩步就喘，治療後情況已大幅改善。此次義診團赴蒙古，他再次前來，診斷後將安排他再來台第二次洗肺。
一名M姓患者手肘與手指發麻，頸椎會痛，5月間才動過頸椎間盤手術，但情況並未改善，診斷後將來台手術。
蒙古民眾以放牧牛羊維生者不少，因此骨折、脊椎受傷情況很多，此次義診有不少這類患者就醫，將安排多位脊椎受損患者陸續來員榮醫院治療。
另名D姓患者在蒙古確診為肺腺癌，曾接受治療，但效果不佳，透過員榮在蒙古的合作醫院，先接受涂副院長視訊問診，九月初來台化療，效果顯著，上月底再到員榮準備接受第二次化療，但因患者肺部積水，先做肋膜清創，再做腫瘤切片，尋找適合的標靶用藥，員榮並提供家屬免費住宿，就近照顧。
員榮醫療體系自2016年起與三軍總醫院、台中榮總建置員榮國際醫療平台，秉持人道、醫療無國界的精神，赴蒙古義診。除疫情期間暫停外，幾乎年年前往，員榮醫療體系也因此榮獲「國際醫療典範獎」。
更多新聞推薦
其他人也在看
東園少棒奪世界冠軍 民團送特製獎盃慶功
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）棒球名校東園國小今年勇奪威廉波特世界冠軍，讓睽違29年的冠軍重回台灣懷抱，長年認養東園的台灣弘久社會關懷協會，今天送上新球衣及特製獎盃祝賀，盼持續點亮台灣之光。中央社 ・ 1 天前
海鷗颱風登陸越南釀至少5死 逾50萬人撤離
時序已經進入十一月，但仍有颱風造成災情！海鷗颱風6號登陸越南中部，帶來狂風暴雨。雖然影響時間相對較短，但仍造成至少5人死亡，超過50萬人撤離，6座機場停飛。而在此之前，海鷗已經先重創菲律賓，當地死亡人台視新聞網 ・ 1 天前
海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化
一場名為「客家擂茶與麻糬文化體驗工作坊」， 在洛杉磯慈濟人文學校舉行，其中擂茶實作，讓參與者親身體驗到客家飲食文化的底蘊。茶蘭軒擂茶專家 陳穩仁：「有沒有看到花生，不要小看它們喔(穀物)，等一下你...大愛電視 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
（中央社記者盧太城台東縣8日電）颱風鳳凰逼近台灣，2期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。中央社 ・ 1 天前
部苗醫與中榮簽醫療合作意向書
為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，衛生福利部苗栗醫院與臺中榮民總醫院在臺中榮民總醫院行政大樓七樓會議室舉行「醫療合作意向書」簽署儀式。此次簽署由衛生福利部苗栗醫院徐國芳院長與臺中榮民總醫院傅雲慶院長共同完成，並由衛生福利部政務次長林靜儀及附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐親臨見證，象徵雙方在醫療服務、人才培育與臨床研究等多面向領域的合作邁入新階段。衛福部苗栗醫院徐國芳院長表示，苗栗地區醫療人力相對有限，透過與臺中榮總的策略聯盟合作，不僅可以引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免去舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。同時，本次合作亦獲得立法委員邱鎮軍的全力促成。邱委員長期關注苗栗地區醫療資源發展，積極推動兩 ...台灣新生報 ・ 1 天前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 1 天前
傳統市場開賣溫體豬 攤商多備貨因應買肉需求
南部中心／綜合報導等了15天，傳統市場在8日終於可以買到豬肉，不少豬肉攤商，從凌晨就開始備料，為了因應龐大的需求，備貨量更是比平常多一倍，但豬價跟疫情前差不多都維持在高檔，而豬肉週邊製品，包括熟食滷味、水餃等，週六生意也都比往常來得更好。民視 ・ 21 小時前
高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁
【記者柯安聰台北報導】半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856）公布10月營收為3.12億元，較去年同期成長149.66%；累計前10月營收19.21億元，較去年同期成長48.43%。公司表示，成...自立晚報 ・ 1 天前
歐洲價值高峰會 各國專家學者與政治人物與會 (圖)
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物與會。中央社 ・ 1 天前
女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要
女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山
戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山EBC東森新聞 ・ 1 天前
中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...聯合新聞網 ・ 1 天前
中擬推稀土出口新許可
中美元首「習川會」10月30日在韓國釜山登場後，雙方達成貿易戰停火一年的共識，同時中方承諾放寬稀土出口管制一年。路透引述業內消息人士表示，中國正在著手設計新的稀土出口許可制度，有望加快出口流程，惟不太可能如華盛頓所希望的完全取消限制。工商時報 ・ 1 天前
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。中時新聞網 ・ 1 天前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
桃園市 / 綜合報導 台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業者也擔心接駁車班次不多影響遊客觀光意願。對此，台鐵表示停駛期間99天，估影響約3萬人次，沿線主要景點，包含十分、平溪等仍可透過公路接駁車前往。 在天燈上寫下願望，雙手一放，天燈飛上空中照亮夜空，在平溪放天燈吸引國內外遊客慕名體驗，有不少遊客甚至專程搭火車旅遊，但近期受暴雨影響....。 台鐵平溪線受到強降雨影響，造成邊坡滑動，軌道底部幾乎被掏空，樹木和電線桿也東倒西外，擋土牆也有位移的狀況，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛。遊客說：「如果是老人家或是小朋友要來玩，可能不方便喔。」十分老街業者說：「火車沒有走，遊客就比較少，生意比較沒那麼好。」不少民眾直言，旅遊計畫因交通受到影響，因為平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古嶺腳等站，折返行駛。十分老街業者說：「影響確實是滿大的，因為畢竟我們還是會有很多人都是會坐火車上來，坐火車的話畢竟我們一天每個小時都有一班，所以這樣子就差很多了，接駁車沒有開到那麼晚，所以散客也是會很早就離開十分了。」業者擔心，人潮少了錢潮也進不來，因為目前規劃的接駁車，一天只有5個班次，而台鐵預估，停駛期間99天約影響約3萬人次，車站，針對民眾擔憂，台鐵表示，為了確保行車安全改採公路接駁，沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，安全第一。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
核電將重啟? 卓榮泰承認非核生變
(記者謝錦慧台北報導)立委王鴻薇今在經濟部門總質詢上詢問，針對日前台電董事長曾文生指出，核二、核三有重啟機會與條件，質詢行政院長卓榮泰，請他表態支不支持台電送經濟部評估重啟核電。卓榮泰表示，只要經...自立晚報 ・ 1 天前
郭書瑤曾陷低潮 春風霸氣喊我照顧妳
郭書瑤（瑤瑤）宣布加盟混血兒娛樂，7日記者會上她透露，年初因為迷惘、低潮，曾打給好友春風求助，「有一點不知道要往哪裡走、甚至懷疑自己。」沒想到春風一開口就邀她當師妹：「妳來啊，我照顧妳。」讓她直呼：「有一種被接住的感覺。」中時新聞網 ・ 1 天前
NBA/發現家被火燒了 熱火主帥門外踱步「但沒打算請假」
邁阿密熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）住家在美東時間週四凌晨遭大火焚毀，當時他人正隨隊打客場賽事，而在回到住處後發現自己家被燒毀，他一度在火場附近來回踱步，儘管心情受影響，但他並未向球團請假，將繼續帶領熱火打下一場比賽。中天新聞網 ・ 1 天前
強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞
強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。自由時報 ・ 1 天前
葛林飆29分擊沉快艇 轉戰太陽首秀三分球數創紀錄
本報綜合外電報導 NBA球員葛林七日首度披上鳳凰城太陽戰袍出賽，狂飆29分，6記三分…中華日報 ・ 1 天前