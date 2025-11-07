員榮醫院、台中榮總赴蒙古義診

義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。（記者方一成攝）

▲義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。（記者方一成攝）

員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總赴蒙古義診，嘉惠近百名患者，其中一名B姓患者，十年前就有腰痛，有時還會痛到臀部，雙腿發熱麻痺，十年來一直無法解決，員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師診斷後，認定為腰椎退化壓迫神經，將接她來台手術。義診團也將安排罹患腦瘤、肝癌及脊椎損傷的患者來台治療。

員榮醫院今（七）日表示，義診團由員榮醫療體系員榮醫院副院長、胸腔內科涂川洲醫師領隊，成員有員榮萊源神經中心主任、神經外科陳建華醫師、國際醫療部黎雨青醫師與台中榮總神經外科李崇新醫師等人，李崇新醫師專長在顱內動脈瘤手術、微創脊椎手術等。義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。目前員榮與蒙古國超過三十家醫院簽訂醫療合作備忘錄。

兩年前，員榮國際醫療平台赴蒙古義診時，一名在蒙古當地被診斷為肺部纖維化，僅剩三個月壽命的患者前來求助，義診團診斷出他罹患罕見疾病——肺蛋白沉積症，隨即安排他來台洗肺，治療前他原本走兩步就喘，治療後情況已大幅改善。此次義診團赴蒙古，他再次前來，診斷後將安排他再來台第二次洗肺。

一名M姓患者手肘與手指發麻，頸椎會痛，五月間才動過頸椎間盤手術，但情況並未改善，診斷後將來台手術。

蒙古民眾以放牧牛羊維生者不少，因此骨折、脊椎受傷情況很多，此次義診有不少這類患者就醫，將安排多位脊椎受損患者陸續來員榮醫院治療。

另名D姓患者在蒙古確診為肺腺癌，曾接受治療，但效果不佳，透過員榮在蒙古的合作醫院，先接受涂副院長視訊問診，九月初來台化療，效果顯著，上月底再到員榮準備接受第二次化療，但因患者肺部積水，先做肋膜清創，再做腫瘤切片，尋找適合的標靶用藥，員榮並提供家屬免費住宿，就近照顧。

員榮醫療體系自二0一六年起與三軍總醫院、台中榮總建置員榮國際醫療平台，秉持人道、醫療無國界的精神，赴蒙古義診。除疫情期間暫停外，幾乎年年前往，員榮醫療體系也因此榮獲「國際醫療典範獎」。