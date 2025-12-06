員警休假被召回執勤遭撞！蕭美琴表達不捨 盼大家集氣能早日康復

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

副總統蕭美琴昨日前往宜蘭視察，林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞重傷，目前仍在醫院治療當中。不過，該員警家屬就控訴，當天林姓員警休假卻突然被叫出勤，對他上班遇害感到難以接受。對此，蕭美琴今（6）日表示，覺得非常不捨與難過，希望大家能為員警集氣，希望他能早日康復。

蕭美琴今日受訪表示，員警在執勤期間發生事故，她感到非常難過與不捨。（資料照）

蕭美琴今日出席「國立台南大學附設實驗國民小學創校130週年校慶活動」。她受訪表示，員警在執勤期間發生事故，她感到非常難過與不捨，她要特別感謝宜蘭陽明醫院的醫療團隊，在第一時間給予急救，在凌晨時把受傷員警送到台北榮總，由他們的醫療團隊接手後續治療，希望員警能早日康復。

廣告 廣告

此外，蕭美琴提到，昨天在台北市也有另外一位員警，在執勤期間發生相關事故，現在在醫院治療當中，希望大家能為這兩位員警集氣，期盼他們能平安、康復。

針對家屬控訴，無法理解林姓員警明明休假，為何突然被叫上班，難以接受家人被撞成重傷。蕭美琴說，家人發生事故，會有難過的情緒，都讓人很不捨；至於該名員警排班狀況，地方警察局會再進一步向大家說明。

更多FTNN新聞網報導

蕭美琴登歐洲議會演講 綠委曝重要訊號：台灣能一起坐下談國際策略

員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了

黃國昌喊把琬惠嫁給宜蘭！民眾黨徵召陳琬惠選縣長 她提三大主軸九大政策拚改變

