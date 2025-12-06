員警值勤遭撞！黨部澄清蕭美琴非輔選行程

▲副總統蕭美琴的車隊晚間前往宜蘭頭城移動，年僅24歲林姓員警在執行交整勤務時，突然遭到廂型車撞擊，使得對方重傷。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 宜蘭一名24歲林姓警員昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務，在路邊控制號誌燈號時，遭失控的廂型車撞成重傷！藍委群起批評副總統蕭美琴，是幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選，對此民進黨宜蘭縣黨部表示，副總統到宜蘭是公務性質，內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。

國民黨立委王鴻薇批評，蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具任何公職身份的民進黨宜蘭縣長候選人。立委吳宗憲質疑，蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫林國漳輔選。

民進黨宜蘭縣黨部表示，這趟行程並非輔選，內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。蕭美琴首先探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生，所幸目前已恢復六成健康狀況。隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場，在金棗落果期關心農民生產情形並與農友座談；之後至頭城鎮聖方濟安養院關懷長者，宣導長照3.0政策；訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解宜蘭地方產業與農業的發展近況。

縣黨部強調，蕭美琴公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福，一起盼望他能早日康復、平安回家，副總統得知後即刻表達關切，相關單位亦持續追蹤傷勢，並全力協助醫療照護，希望林員能早日康復。

