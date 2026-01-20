員警化身 汪汪救援隊 走失柴犬重回飼主懷抱

圖說：臺北市中正第二分局泉州街派出所警員陳柏宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第二分局泉州街派出所日前接獲報案，汀州路一段道路上有柴犬亂竄影響用路人安全，巡邏員警到場先將柴犬帶返所安置。

柴犬在所內不斷低鳴、徘徊，乍到陌生的環境緊張害怕。備勤警員陳柏宏見柴犬身體乾淨且有香味，應是有飼主在細心照料。陳員也是愛狗人士，見柴犬狀況非常不忍，準備飼料跟水讓柴犬享用，不斷安撫柴犬的情緒。柴犬似乎感受到陳員的體貼與細心，便在所內趴臥休息等待飼主。

經陳員通報臺北市動保處並聯繫轄內鄰里辦公室協尋柴犬飼主，約一小時後飼主羅姓男子便趕緊至所。飼主感謝陳員細心照料，以後外出時避免讓寵物離開視線，柴犬便與飼主欣然返家。

廣告 廣告

中正第二分局呼籲：飼養寵物應負看管責任，外出時務必將寵物繫上牽繩，亦能寵物植入晶片、配戴名牌等防走失措施。