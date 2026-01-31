員警吳念庭出手 見孕婦臨盆「國道領路」讓她及時趕抵醫院

新湖分局湖口派出所警員吳念庭、戴晨宇近日執勤時，在高速公路上發現一輛自小客車違規行駛於路肩，上前了解情況後才發現，車上有名孕婦臨盆在即，隨即協助開道前往醫院，事後，家屬對於警方在關鍵時刻伸出援手深表感激。

警員及時出手，孕婦順利趕抵醫院完成生產。（圖／警方提供）

新湖分局湖口派出所警員吳念庭、戴晨宇日前執勤行經高工路時發現一輛自小客車違規行駛於路肩，且於警車後方持續閃爍遠光燈示意，員警察覺異狀，立即將巡邏車停靠路旁，下車主動關懷了解狀況。

經了解，自小客車駕駛神情焦急地向員警表示，其妻子陳姓女子臨盆在即，車上孕婦已有明顯產兆，情況緊急，請求警方協助開道前往醫院。員警隨即查看孕婦狀況，發現陳女面露痛苦、情緒不安，且羊水已破，顯見即將生產，若延誤恐有風險。

面對突發狀況，兩名員警毫不猶豫，立即展現同理心與專業判斷，迅速回到巡邏車上開啟警示燈與警鳴器，並同步通報勤務指揮中心，說明現場緊急狀況，請求協助。隨後由警方全程開道，引導自小客車安全、迅速前往醫院婦幼中心待產。

在警方的即時協助下，原本焦急萬分的家屬情緒逐漸穩定，孕婦也順利抵達醫院，交由醫護人員接手照護。事後，家屬對於警方在關鍵時刻伸出援手、以人為本的作為深表感激，直言若非警方即時協助，後果難以想像。

新湖分局表示，警察不僅肩負治安與交通責任，更是民眾在危急時刻最可靠的依靠。未來警方將持續秉持同理心與服務熱忱，守護民眾生命安全，讓社會感受到溫暖與安心。

