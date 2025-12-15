員警嗆桌遊店惹挨揍？4男「圍毆員警」全落網

高雄一名少年隊吳姓員警於近日下班後帶家人用餐時遭到毆打，目前這四名涉案男子已全數被警方逮捕。（圖／TVBS）

高雄一名少年隊吳姓員警，11號晚上下班後，帶著妻小到鳳山區一家海鮮餐廳用餐，疑似到二樓桌遊店借廁所時，嗆聲員工，對方心生不滿找來四名男子，趁著員警離開時包圍痛毆，是否先嗆聲才遭到毆打，警方仍在釐清。

高雄一名少年隊吳姓員警於近日下班後帶家人用餐時遭到毆打，目前這四名涉案男子已全數被警方逮捕。（圖／TVBS）

事件發生在11日晚間，當時吳姓員警下班後帶著妻小到高雄鳳山區一家海鮮餐廳用餐。據初步調查，吳姓員警可能因為前往餐廳二樓的桌遊店借用廁所時，與店員之間產生了爭執。餐廳員工對此感到不滿，隨後打電話找來四名男子助陣。這四名男子在吳姓員警用完餐準備離開時，將他帶到店外進行圍毆，導致他全身多處受傷。

廣告 廣告

一名目擊民眾表示，打架事件發生在餐廳外面的路口，當時確實有人在那裡流血。事發後，警方迅速趕到現場，逮捕了涉案的四名男子，但餐廳員工已經逃離。警方在現場還對涉案男子的車輛進行了搜索。

少年隊吳姓員警疑似到二樓桌遊店借廁所時，嗆聲員工，隨後被四名男子在離開餐廳時圍毆。（圖／TVBS）

針對此事，少年警察隊隊長陳仁正表示，動手毆打的四人目前已被警方逮捕，全案依刑法妨害秩序罪移送高雄地檢署偵辦。

然而，餐廳業者否認自家員工涉案，並承認吳姓員警確實有到二樓桌遊店借廁所，但否認他與任何人發生口角。據了解，這位吳姓員警三年前調至高雄少年隊服務，平時工作表現良好，曾到各國小進行演講，提醒學生提高安全警覺。目前警方仍在釐清他是否因個性直率而在事件中口出惡言被員工盯上。雖然吳姓員警已滿身傷痕，但他並未提出傷害告訴，警方僅以妨害秩序罪名移送嫌犯。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

不滿被趕出去！ 7旬翁公園狠砍女友4刀

怎噴？台中無窗16樓商辦遭塗鴉 警鎖定23歲「雪糕刺客」疑從北噴到南

返台參加告別式卻闖禍！7旬婦下車竟打「R檔」 7輛機車慘遭輾壓

高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了

