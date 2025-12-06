員警執勤遭撞重傷 北榮院長全力救治：感染控制為首要任務

台北榮民總醫院院長陳威明（中）強調，將全力搶救該警員。(資料畫面)

宜蘭礁溪24歲林姓警員昨（5日）在執行副總統蕭美琴車隊交通管制任務時，遭廂型車撞擊導致重傷，現已轉往台北榮民總醫院救治。台北榮民總醫院院長陳威明表示，傷者生命徵象穩定、意識清楚，感染控制為目前重點任務，將會全力救治。

宜蘭礁溪24歲林姓警員昨（5日）在執行副總統蕭美琴車隊交通管制任務時，遭到一輛突然偏離車道的黑色租賃廂型車撞上，造成腹部嚴重撕裂傷、右腿開放性骨折，被送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況穩定，並送台北榮民總醫院接續治療。

廣告 廣告

台北榮民總醫院院長陳威明表今（6日）受訪時表示，收到通知的第一時間已成立醫療團隊待命，總統、副總統及行政院長皆有指示全力搶救，目前生命跡象穩定，意識也清楚，一定會盡全力救治。陳威明指出，現在第一階段重點在於避免感染，傷者腦部沒有撞到、心臟、肺部也未受損，但也因為掉進水溝，水較不乾淨，因此需要特別留意感染問題。

身為骨科權威，陳威明坦言，傷口復原重建還有很長一段路要走，「我是做腳做了30幾年的人，當然會想辦法保留肢體，希望可以讓傷者重回崗位」。他強調，希望大家給團隊時間，警察工作高風險，台北榮民總醫院一定盡力，「況且是這麼年輕的年輕人」。





更多《鏡新聞》報導

執勤蕭美琴車隊交管 員警遭撞傷1／執行副總統蕭美琴安全勤務 24歲警遭廂型車撞飛送醫

執勤蕭美琴車隊交管 員警遭撞傷2／赴宜蘭視察員警交管遭撞 蕭美琴不捨：盼大家集氣

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭撞搶救中