員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了

副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊，造成林姓員警臟器外露、右大腿開放性骨折重傷，緊急被送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救，尚未脫離險境。對此，總統府發言人郭雅慧表示，副總統得知後，已請政委陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

礁溪警分局礁溪所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段一處路口撞廂型車撞擊，命危送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，林姓員警為礁溪警分局礁溪所員警，從警4年，當時蕭美琴前往礁溪視察，他負責青雲路2段一處路口號誌控管勤務，晚間6點20分在執勤時，突然遭一輛租賃的7人座廂型車衝撞，警消人員獲報趕往現場將他救出，他臟器外露，右大腿也有開放性骨折，傷勢非常嚴重，立刻被送往醫院搶救。

警方調查指出，肇事的39歲徐姓駕駛來自新竹，與妻子到宜蘭遊玩，租車前往大溪漁港用餐後，開車前往礁溪泡湯途中卻發生事故。事發當時下著雨、路口光線昏暗，徐男第一時間嚇傻，無法向警方說明完整經過，經酒測初步排除酒駕，詳細車禍過程及原因仍待警方進一步調查釐清。

肇事的39歲徐姓駕駛來自新竹，與妻子到宜蘭遊玩，租車前往礁溪泡湯，途中不慎偏離車道撞上員警。（圖／翻攝畫面）





