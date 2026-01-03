員警對這行爲指罰很大點出新制重點

▲ 高市警局交通警察大隊透過員警2度勸導少女勿無照騎乘機車、最終大喊「罰很大！」的短片情節，提醒民眾新制上路後，無照駕駛將面臨前所未有的高額處罰。（圖/高市警局交通警察大隊提供）

[NOWnews今日新聞] 爲強化交通安全、降低無照駕駛事故《道路交通管理處罰條例》大幅修正，將重罰無照駕駛違規行為，最高罰鍰上看6萬元，且這次修法將「無照駕駛」列為防制交通事故的重中之重，大幅調高相關罰鍰與處分。高市警局交通警察大隊以輕鬆有趣風格呈現的宣導短片，透過警察兩度勸導少女勿無照騎乘機車、最終大喊「罰很大！」的情節，提醒民眾新制上路後，無照駕駛將面臨前所未有的高額處罰。

▲ 這次無照駕駛修正重點為機車無照駕駛罰鍰上限由原本1萬2,000元，提高至3萬6,000元；汽車無照駕駛，罰鍰上限提高至6萬元。除處罰罰鍰外，相關執法措施亦同步加嚴。（圖/高市警局交通警察大隊提供）

依最新規定，這次無照駕駛修正重點為機車無照駕駛罰鍰上限由原本1萬2,000元，提高至3萬6,000元；汽車無照駕駛，罰鍰上限提高至6萬元。除處罰罰鍰外，相關執法措施亦同步加嚴。無照駕駛一經查獲，車輛將當場移置保管並扣繳牌照3個月，10年內違反2次者，吊扣牌照6個月，10年內違反3次以上者，吊扣牌照1年。特別提醒家長們不要隨意借車給未成年子女，或車主也不要借車給遭吊銷駕照的親友，從源頭杜絕風險。

這次修法已經立法院三讀通過，總統公布，將於近期內由行政院核定後正式施行。高雄市政府警察局交通警察大隊提醒，無照駕駛不僅違法，更嚴重威脅自身與他人安全，請大家切勿心存僥倖，貪圖一時方便而無照駕駛，避免遭受處罰高額罰鍰與面對難以挽回的危險。

