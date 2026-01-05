員警拒受理詐欺報案慘遭大過處分！他不服上訴…行政法院打臉理由曝

記者洪正達／高雄報導

台南吳姓夫婦2024年間遭詐騙向警方報案，但時任新化警分局山上分駐所的謝姓員警，以非管轄單位理由拒絕受理，台南市警察局因此認定他藉故推諉且情節重大予以記大過處分，但謝員不服上訴高雄高等行政法院，但法官認為處分並無不當因此判他敗訴。

判決指出，謝員於2020年6月22日至2025年7月24日間在新化分局山上分駐所任職，但2024年5月29日值勤時，吳姓夫婦遭詐騙走進派出所報案，但謝員拒絕受理，要求對方轉向仁武分局關廟分駐所報案。

後經吳姓夫婦投訴後，台南市警局開始進行內部調查，認定謝員藉故推諉，構成工作不力且情節重大，並嚴重影響警察形象，予以記大過處分。

但謝員不服表示，當時山上分駐所內只有他1人執勤，當時正受理另一件報案，已告知吳姓夫婦自己忙不過來，可能要麻煩他們等待2到3小時就可受理，並無推諉或拒絕受理等，主張記大過已違反比例原則，而且吳男曾說不想依程序報案，因此自己並沒有影響民眾權益，這僅是工作過失，因此依法應減輕處分。

不過經高高行調查後，並檢視台南市警局的答辯及證物後，仍認謝員有重大過失，被記大過並無不當，全案可上訴。

