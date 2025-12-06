員警支援副總統交管被撞 吳宗憲：綠營不要為選舉才到宜蘭

宜蘭縣警察局1名24歲的林姓員警，昨天晚間在支援副總統蕭美琴行程的交通管制勤務時，在宜蘭頭城遭到廂型車猛烈撞擊，傷重送醫搶回一命。對此，國民黨立委吳宗憲除了懇請大家為林姓員警、宜蘭員警祈福外，也批評民進黨高官為了選舉才到宜蘭。

吳宗憲。(圖/中天新聞)

吳宗憲今（6）日在臉書貼文表示，他持續與縣警局保持聯繫，稍早警察局長告訴他，林姓員警生命跡象已穩定，並轉院到台北榮總，在此他要懇請全國鄉親，一起為宜蘭的警察弟兄祈福，平安度過難關。

吳宗憲指出，據媒體報導，林姓員警的爸爸也曾是警察，媽媽難過表示，擔心了30幾年，好不容易等到爸爸退休，如今孩子從警卻遭遇事故，更令媽媽不解的是，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說：「本來沒排班為何又要再出勤！」

林姓員警父親質疑為何休假還要執勤。（圖/翻攝畫面)

吳宗憲表示，很遺憾，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選！

吳宗憲認為，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉。他質疑，「為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？」

吳宗憲表示，很遺憾蕭美琴到宜蘭是為林國漳輔選。(圖/截自蕭美琴臉書)

吳宗憲指出，過去他擔任檢察官，跟警察並肩作戰打擊犯罪，他深深理解基層員警的辛苦，但國家並沒有給予應有的照顧，反而把他們當成輔選的工具，甚至執政黨的立法委員在國會不停阻擋在野黨提出照顧警消的相關法案。

吳宗憲最後還是要再次懇請國人，一起為林姓員警、為宜蘭的員警弟兄祈福，期盼林姓員警度過難關，早日康復，也希望民進黨高官們看見基層的辛苦，看見宜蘭的需要，不要只是為了選舉才來到宜蘭，宜蘭人都看在眼裡。

