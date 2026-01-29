員警更傾向委外心理諮商？警政署回應說明「關老師」角色定位

針對近日媒體報導「基層員警對內部輔導機制存疑」及「傾向委外諮商」等議題，警政署今(29)日表示，關老師為心理輔導業務推動人員，擔任「關懷服務者、個案管理者、資源連結者」角色，並積極結合外部專業心理人力及諮商服務資源，已經穩定有效發揮其角色功能。

近年警政署提高心理輔導預算至每年500萬元，拓展合作的委外心理機構，已經從113年的91處擴增至去(114)年的182處，另外各警察機關總共聘任246名心理師及精神科醫師，擔任「心理輔導諮詢委員」，提供身心健康諮詢服務，並建置「全國警察心理輔導專線」，透過多元諮商服務管道，協助員警維護心理健康。

警政署指出，為使員警能在無受標籤疑慮下求助專業人員，紓解其心理壓力及情緒困擾，於110年起推動「委外預約諮商服務」，員警不用再透過關老師轉介，可以自行向各機關合作之諮商機構預約；經統計，近年員警使用諮商服務已大幅成長，由109年945人次，提升至去年3903人次，成長逾3倍，其中，去年委外預約諮商使用為2761人次，已高於關老師轉介之1142人次，顯見具專業性及保密性之諮商服務措施，逐步獲得員警認同與信任，有效提升員警求助意願。

另外，警政署也透過優化員工協助方案，整合心理諮商、法律扶助、理財諮詢、健康醫療及托育支持等五大面向，並針對霸凌防治，建立「職場不法侵害關懷機制」，落實嚴謹的保密協定與獨立諮詢空間，破除隱私疑慮，營造正向信賴、尊重互助的組織文化，確保員警能在安全友善的環境中發揮專業。

警政署強調，每一位員警都是珍貴的資產，未來將秉持「隱私優先、專業諮商、全面關懷」的原則，持續精進心理輔導體系，並將心理輔導資源全面宣導員警，做員警最堅實的後盾，讓員警在守護社會治安的同時，也能擁有健康的身心與職場環境。

