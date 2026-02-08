員警查緝製毒工廠 歹徒手持爆裂物對峙被制伏

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東內埔鄉8號下午發生驚險的警匪對峙，警方當時正準備查緝製毒工廠，沒想到其中一名嫌犯突然手持爆裂物，逃到鐵皮屋頂上，警方立刻大陣仗封街逮人，幸好最後員警找來嫌犯家人，極力勸說下，嫌犯才乖乖從屋頂下來，化解危機，另外屋內的另一名毒品通緝犯也遭逮捕。





巷弄拉起封鎖線，藏身民宅的製毒工廠被大批員警團團包圍，警方不敢大意，因為屋內嫌犯手中有疑似爆裂物，人還逃到了頂樓。嫌犯冒險站在屋頂水塔旁，不肯就範，但樓下全是警察，他也無路可躲，8號下午1點多，屏東警方到內埔鄉查緝製毒工廠，沒想到其中一名嫌犯突然手持爆裂物，和警方對峙。附近民眾說：「搞不懂，奇怪怎麼那麼熱鬧，有出來看也不敢問。」

林姓嫌犯手持疑似爆裂物，站在房屋頂樓。（圖／民眾提供）警方原本接獲情資，要來抓一名李姓毒品通緝犯，沒想到當時也在屋內的另一名林姓嫌犯，聽到警方上門，竟然嚇到躲到屋頂上，警方一邊加強警戒，一邊聯絡嫌犯的嬸嬸到場，溫情勸說半個多小時，嫌犯總算乖乖配合。

屏東東港分局長高志正：「手持的疑似爆裂物，他沒有做什麼表示，我們先請他把爆裂物放置在現地，然後人員過來我們警方這一邊，現場人員的部分都是安全的。」

員警驚險化解危機，最後李姓通緝犯被逮，屋內果真查獲安非他命。防爆小組隨後也趕到現場，疑似爆裂物的部分，經軍方初步鑑定非屬國軍制式彈藥，但明明不是來抓他，林姓嫌犯為何自己驚慌逃跑，警方也還要調查。

