員警清晨上班出車禍 闖燈8旬婦挨撞2天後不治

台北市 / 綜合報導

台北市信義區一名譚姓員警清晨騎車出門，趕著到派出所上班，騎車經路口時，沒注意到有一名82歲老婦人闖紅燈，員警直接撞了上去，老婦人顱內出血，送醫搶救2天後仍然宣告不治。

機車騎士行駛在馬路中間，見前方路口是綠燈沒多想直直往前騎，沒想到一名82歲的婦人突然出現在眼前，完全來不及反應直接撞了上去，事後被發現這名機車騎士，原來是台北市的派出所員警，白色機車車殼全毀，已經看不出原本的模樣。

事發在台北市信義區，11月28日早上6點員警當時騎車趕著要去上班，行經路口撞上闖紅燈的婦人，撞擊力道之大導致婦人顱內出血，送醫搶救2天後還是回天乏術。記者羅立安說：「婦人當時就是走在這條斑馬線上，不過疑似是闖紅燈，員警騎車行經時閃避不及，才會撞上。」

事發地點就在車水馬龍的國父紀念館附近，車流量大行人也多，碰撞事故時有所聞，而當時天色昏暗也導致員警跟婦人，雙方都沒有察覺到彼此的出現，民眾說：「我如果今天，我一知道它有危險性，那我可能自己就需要多注意一些，可能的確那個警察的一個角色，會有一些批評，因為他是，是一個人民的保母嘛，但我不會覺得他是因為他是警察，受到的責任可能需要更大。」

肇事的26歲譚姓員警，平時上班認真表現不錯，沒想到凌晨出門趕上班會撞死老婦人，肇事責任釐清當中，只是婦人趁著車少闖紅燈，員警仗著綠燈猛催油門，釀成悲劇實在令人遺憾。

