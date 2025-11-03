員警穿制服騎Youbike！ 竟是抓毒幫還車 民眾：好貼心

社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

穿制服的員警，竟然戴著安全帽、騎Youbike！新北市有民眾拍下，三重一名員警，把警車停在路口，騎上Youbike，經過了解，原來當時警方攔查一名女子，還在她身上起獲，摻有"喪屍毒品"的空菸彈，為求謹慎，把人帶回調查，員警也幫她把車騎去還。

一名員警，穿著制服，頭戴警用安全帽，只見他把警車停在路邊，坐上Youbike往前騎。仔細一看，一旁還有其他同仁。畫面被拍下po上網，引發討論。民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，當時員警就騎著這輛Youbike，往前騎了大約100公尺到站還車，對此民眾對此看法不一。」民眾表示，這樣好像形象有一點點不太像警察，我不曉得警察可以不可以騎腳踏車，我沒看過啦。還有人說，很正常，不然車子不能放在馬路中間，會妨礙交通，總會要有人騎走吧，就是他覺得這樣比較方便，所以我覺得應該觀感上沒有問題。

有人認為，員警攔查，還不忘幫忙還車，實在好貼心。這起事件，就發生在新北市三重區，週一凌晨一點半左右，員警巡邏，行經重陽路四段與大智街口時，發現一名女子，邊抽菸、邊騎youbike，員警上前盤查，還在她身上起獲菸桿、空菸彈，裡面摻有喪屍毒品"依托咪酯"。警方懷疑她騎車前吸毒，為求謹慎，除了將女子帶回派出所，也將她借來的Youbike，騎回歸還。律師周雅文表示，刑法中的毒駕，需要有駕駛動力工具，才會構成刑責，但是如果有導致他人受傷的部分，也會構成過失傷害罪，法定刑度是一年以下的有期徒刑，另外就持有毒品的部分，也會構成毒品危害防制條例。









雖然吸毒騎腳踏車，並不構成毒駕，但女子最後，還是被依違反毒品危害防制條例，函送地檢偵辦。





