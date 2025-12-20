即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案。昨日下午3時40分許，他先後前往台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火；下午5時23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，晚間6時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。





由於張文選在周五晚間人潮眾多時段，並前往熱鬧商圈犯案，現場目擊者眾多，相關畫面在網路流傳，也有部分聲音質疑警方反應速度。不過，也有網友指出，事發當下自己就在現場，親眼看到警方棄置機車、汽車後徒步狂奔進入誠品追緝嫌犯。

警方也公布相關畫面說明，指出中山分局交通分隊林姓員警當時正在南京西路執行交通疏導勤務，目睹張嫌進入誠品百貨後，立即偕同保全人員一路追至頂樓，並同步協助現場人員疏散。

畫面中可見，警方仍手持螢光交通指揮棒，在商場內與保全人員緊急搜尋張文，期間也有多名民眾不斷提供嫌犯動向資訊，整體場面相當緊張。





原文出處：快新聞／員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

