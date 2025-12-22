員警自購裝備 黃捷籲警政署給基層最好工具

立法委員黃捷。(黃捷臉書)

立法院今(22)日針對警政預算與裝備問題進行質詢，立法委員黃捷指出，接獲多位基層員警陳情，指出現行公發裝備品質不佳，導致員警必須「自掏腰包」購買辣椒水、警棍，甚至連攸關性命的防彈背心與密錄器都需自備。





對此，警政署長張榮興回應表示，公發裝備皆經過安全測試，強調未來會針對裝備的便利性進行強化採購。





黃捷在質詢中表示，基層員警反映公發配備若非沒有發放，就是品質太差，導致許多人為了執勤順暢與安全，不得不自行購買。

她直言：「很多人跟我說，連密錄器、辣椒水都自己買，甚至為了好一點的警棍與防彈背心，都還要自己想辦法。」黃捷強調，警政署應當作警察最強的後盾，而最好的方式就是提供最精良、好用的工具。





針對立委質疑，警政署長張榮興澄清，並沒有「未發放裝備」的情況，並認為自行購買多屬員警「個人的行為」。張榮興進一步說明，公發的武器與防彈衣等裝備，最重視的是安全性，皆有通過嚴格測試；反觀員警若自行購買未經測試的防彈衣，反而可能面臨不安全的風險。





不過，面對黃捷強烈要求「給基層最好的工具」，張榮興也當場承諾，未來在公發裝備的採購上，會考量同仁使用的便利性與實用性，進行相關設備的加強與更新，以符合第一線執勤需求。