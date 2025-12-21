員警衝南西誠品畫面曝！ 逆向急跑上手扶梯逮嫌

台北市 / 綜合報導

台北市中山商圈19日突發無差別攻擊，疲於奔命的員警驚險第一視角也曝光。當日員警獲報後，從準備下班到休假的警力全趕赴現場，派出所員警更擔心交通阻塞，從警局跑步趕到現場，支援人力當下裝備不齊全，甚至有人沒穿防彈衣和帶槍枝，但仍英勇挺進，而急著下樓逃生的民眾，與逆向衝向前的警察們，形成鮮明對比，只迫切的想要儘早趕赴現場，盡力守護民眾安全。

警笛大作，員警十萬火急跳下機車，就往南西誠品裡衝，民眾驚慌躲避，但員警沒時間害怕一路向前，跑在最前頭的女警奮力狂奔，和身旁民眾急著下樓魚貫而出，方向完全相反警察逆向跑上樓，要盡快找到嫌犯。

和身邊同事確認彼此裝備，遲遲沒看到嫌犯員警心急如焚，誠品書店員工說：「從那邊的樓梯上去。」終於步步進逼，和嫌犯在頂樓對峙，嫌犯張文19日一連發動，兩起隨機攻擊警方獲報，到中山誠品圍捕。

事態緊急有的員警顧不上騎機車，也怕堵車拖慢時間，大批員警全數直接從派出所跑到現場，還有人剛下班裝備都歸還，只穿警察制服手拿警棍，甚至部分休假員警，沒有防彈背心也沒有帶槍，全趕來支援賭命逮嫌。

擔心嫌犯可能埋伏在門後攻擊，員警小心翼翼推開頂樓逃生門，但他已經從樓頂墜落，樓頂邊緣擺放張文曾穿戴的背心護膝，基層員警即刻行動賭命救援，驚險畫面曝光人民保母，不求回報只期望守護民眾的安全。

