員警開自己罰單！不打方向燈罰1200元 南警自身經驗當教案

台南市五分局的臉書，最近貼出一張照片引發討論，有一名員警，居然對自己開出罰單，經過了解，是這名員警的家人騎車，右轉沒有打方向燈，因此遭檢舉達人舉發，而負責開出這張罰單的員警，正是車主本人，但由於是家中長輩騎車的，這名交通隊員也只好自己買單。

一張照片引發網路討論，有一名員警，居然對自己開出罰單（圖／TVBS）

事件起因是台南市五分局在臉書貼出一張特殊的罰單照片，顯示填單員警與車主為同一人，引起民眾廣泛討論。當時黃先生的家中長輩一早騎著他的機車外出，在右轉時忘了打方向燈，被後方用路人檢舉。黃先生表示，得知此事時第一反應是疑惑家人怎麼會沒打方向燈，他沒有立即責備家人，而是等到收到罰單後才向家人說明情況。家人則表示是一時疏忽，通常會記得打方向燈。

這張巧合罰單，上頭是黃姓員警的車，駕駛卻是家中長輩，右轉時沒有打方向燈，遭到後方民眾檢舉（圖／TVBS）

在相同路口觀察，仍有許多騎士轉彎時未使用方向燈就消失在轉角。有民眾表示自己騎車時都會習慣先打方向燈，但也有人認為有時因為習慣或當下車況複雜，可能來不及反應而疏忽了這個動作。

根據交通規定，不只轉彎時需打方向燈，變換車道、超車、路邊停車等情況都必須使用方向燈提醒其他用路人。違反此規定將面臨1200元罰鍰。黃先生以自身經歷作為教育案例，提醒所有用路人遵守交通規則的重要性，避免因小疏忽而付出代價。

