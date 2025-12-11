員警騎車上班撞行人！闖紅燈八旬婦送醫不治

11月底北市松山分局一名員警清晨5點多疑似騎車正要去上班，卻撞上一名闖紅燈的八旬婦人。（圖／東森新聞）





11月底北市松山分局一名員警清晨5點多疑似騎車正要去上班，卻撞上一名闖紅燈的八旬婦人，雖然婦人第一時間送醫治療，但是兩天後還是宣告不治；對此松山分局回應，已向家屬致上誠摯慰問，協助雙方進行後續事宜，本案也交由交通大隊，依規定受理成案。

清晨五點多將近六點，男子騎在馬路上，但是下一秒一名婦人疑似闖紅燈走到斑馬線上。騎士第一時間根本來不及反應，連人帶車撞了上去。雖然救護車第一時間趕抵現場，將婦人送醫治療，但是兩天後還是宣告不治。

事發在11月28號台北市信義區仁愛路四段上，警方後續對肇事駕駛實施酒測，酒測值為0。而他的身分也被起底，是北市松山分局派出所員警，當時疑似正要騎車去上班，沒想到路途中發生車禍。對此松山分局回應，已向家屬致上誠摯慰問，協助雙方進行後續事宜。本案也交由交通大隊，依規定受理成案。該員警則依涉嫌過失致死罪，移送台北地檢署偵辦當中。

