員警「目視」說了算？騎士闖紅燈左轉挨罰2700元 法官查出真相判撤銷

有騎士不服員警對他開出闖紅燈左轉罰單，向法院提起行政訴訟，獲法官判他勝訴，撤銷原處分，圖為機車族示意圖。（本刊資料照）

新北市一名朱姓男子騎車在路口遭員警認定「闖紅燈左轉」，被攔查舉發，雖然拒簽仍收到2700元罰鍰，他不服提起行政訴訟，主張明明是綠燈號誌下合法左轉，卻被員警誤判。法官審理後，發現裁罰唯一的依據只有員警目視和推論，且加上警方說法與交通號誌疑似有誤，因此，近日撤銷原處分，判原告勝訴。

全案發生在前年二月初晚間8點31分，朱姓男子騎乘普通重型機車行經新北市某街道，被員警攔下，警方以「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」開罰，移送交通裁決處裁處朱男2700元並記違規點數3點。

朱男不服，提起行政訴訟要求撤銷處分。他向法官表示，當時他原本要停等紅燈，看號誌轉綠才左轉，攔查的員警看到是另一個方向的紅燈，不同車道。原告更主張，該路口為5個時相，週期120秒，8時30分應為第1時相，員警8時31分開單，時間點不吻合，且當時拒簽，員警沒有告知權利、義務，讓他錯過一個月申訴期限。

被告新北市裁決處則指出，員警親眼目睹朱男「紅燈仍左轉」，並強調當場已告知到案日期及權利義務，並不存在未告知情事，裁處合法。

法官審酌兩造說法，並調閱新北市府交通局函覆資料，發現該路口確實為5個時相，第1時相某路綠燈早開，某街仍為紅燈，第2時相才為雙向綠燈，第3、4、5時相則均為雙向紅燈。法官指出，並不能以警方看到自己方向的紅燈，就代表騎士方向同時紅燈，員警說法與官方時相有出入。

法官認為，本件裁罰依據只有員警目視所述，並沒有其他影像等佐證朱男闖紅燈的違規事實，原處分難適法，應予撤銷，判原告勝訴。

