員額2600名 內政部：研發替代役2月2日起開放報名

今年度研發替代役2月2日開放報名甄選，員額2600名，內政部歡迎82到93年次「尚未履行兵役義務」且「具碩士以上學歷」的役齡男子，踴躍報名參加甄選。（圖：內政部提供）

為推動兵役制度延攬產業科技人才策略，吸引研究所具「技術背景」優秀人才參與科技或產業研發工作，內政部今年「研發替代役」2月2日開放報名甄選，員額2600名，歡迎82到93年次「尚未履行兵役義務」且「具碩士以上學歷」的役齡男子，踴躍報名參加甄選。

內政部表示，研發替代役制度自97年度實施，已超過5萬5000名研發替代役，在1800家以上用人單位服役，協助研發5705件專利、發表論文1萬0749篇。今年「研發替代役」的用人單位主要包括：半導體、機械、資訊及電子等各領域的龍頭廠商，涵蓋中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。役男們奉獻心力服役表現，獲得「用人單位」及社會大眾的廣泛好評。

內政部指出，研發替代役制度是建構用人單位與役男間甄選媒合的作業平台，目的在於提供役男「多元服役」選擇，讓役男能夠學以致用，不至於因為服兵役而中斷所學，達成人力資源妥適運用。

今年將在2月9日到3月5日、3月14日至4月29日及5月9日至6月25日，進行3次「線上選填單位」甄選作業，歡迎符合資格的役男到內政部「研發替代役」資訊管理系統，查詢相關報名及甄選作業程序，並完成線上報名及甄選作業。（張柏仲報導）