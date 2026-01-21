



員林高中家長會長期支持校務推動，為慰勞教職員工一整年的辛勞付出，國立員林高中於20日晚間隆重舉辦「114學年度家長會暨教職員工尾牙感恩餐會」，在楊豪森校長、家長會張展騰會長及黃聖霖榮譽會長的熱情邀請下，現場席開41桌，齊聚家長、師長、校友與學生代表，氣氛溫馨熱鬧，笑聲與掌聲此起彼落，為歲末年終寫下最溫暖的一頁。

餐會在優雅動人的音樂聲中揭開序幕，率先由國樂社登台演出，絲竹悠揚、氣勢磅礡，贏得滿堂喝采。再由榮獲全國學生音樂比賽冠亞軍的員林高中的小提琴高手陳玟錡、林保君同學接力帶來精彩演出，細膩琴音展現學生深厚的藝術素養；緊接著值得一提的是，國樂社同學一得知有機會參與這場重要餐會，便踴躍報名、投入密集練習，孩子們滿懷期待與熱情的身影，讓師長深刻感受到團隊凝聚力與學校社團教育的動人力量。

員高家長會溫馨感恩迎新春 展現親師合作、全人教育辦學精神

整晚節目內容豐富、流程緊湊，抽獎活動更是一波接一波，將現場氣氛推向高潮。家長會會長、副會長、常委與委員們熱情贊助多項紅包與精美禮品，讓人人都充滿期待與驚喜，現場歡笑聲不斷，洋溢著濃濃的人情味。

當晚多位關心教育的地方賢達也蒞臨共襄盛舉，包括長期支持校務發展的陳素月立法委員、員林市賴致富市長、校友涂俊任縣議員、張錦昆縣議員，以及偕同出席、同為員林高中校友的祕書張愉婕等人，一同為學校師長加油打氣，展現地方對員林高中辦學成果的高度肯定與支持。校友會劉明創理事長、文教基金會賴本仕董事長也特別到場表達支持，今日員林高中能持續展現優質辦學成果，正是來自一代又一代老師的默默耕耘，校友會與文教基金會將持續支持學校發展，為在校師生打造更優質的學習環境。

每年餐會最令人期待的重頭戲，莫過於楊豪森校長親自準備的新年紅包。當晚特別安排「人人有獎」，不論是學生或小朋友，都能收到祝福紅包，溫暖畫面令人動容。今年紅包數量再創新高，共發出81包，象徵員林高中大家庭一年比一年更加壯大，也展現校長對師生與家庭滿滿的關懷。在歡樂的大合影時刻，楊豪森校長帶領全場齊聲高喊：「長大要讀員林高中！」孩子們宏亮的口號響徹會場，引來熱情的笑聲與掌聲，不僅趣味十足，更展現學校對辦學品質的自信與對未來學子的熱情邀請。

活動尾聲，張展騰會長再度驚喜加碼，壓軸登場的16800元大紅包一亮相，瞬間點燃全場氣氛，歡呼聲不絕於耳。幸運中獎的老師在眾人祝福中上台領獎，也象徵對教育現場默默付出、用心耕耘者的最高肯定。在這場充滿感恩與歡笑的聚會中，最溫暖的力量來自每一位支持員林高中的夥伴。透過這場感恩餐會，國立員林高中再次展現親師合作、全人教育的辦學精神，在溫暖凝聚中迎向嶄新的一年，也持續為孩子打造充滿希望與可能的學習舞台。

