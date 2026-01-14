員高親師團隊齊聚孔明廟 為學測考生祈願圓夢





115年大學學測在即，為替高三考生安定心緒、凝聚信心，國立員林高中於1月14日舉辦「115 年學測祈福活動」，楊豪森校長親自率領親師祈福團隊，由教務主任張金群、總務主任陳威亨與全體高三導師，偕同家長會張展騰會長、黃聖霖輔導會長與多位高三家長，一行人前往南投魚池鄉孔明廟，以最誠摯的心意，為即將迎戰2026學測的高三學子祈求順利圓夢。

員林高中祈福團隊一行人懷著誠摯的心情踏上行程。抵達孔明廟後，現場香煙裊裊、氣氛莊嚴肅穆。高三導師在神明面前逐一默念班上每位學生的姓名與應試號碼，神情專注而虔誠，彷彿將平日對學生的叮嚀與牽掛，化作最深切的祝福，託付於神明之前。這一刻，不只是祈求考試順利，更展現師長對孩子無微不至的關懷與陪伴。

楊豪森校長表示，學測不僅是高中三年學業成果的展現，更是孩子學習自我調適、累積自信的重要歷程。員林高中希望透過祈福活動，讓學生感受到「你不是一個人奮戰」，傳達「孩子不孤單、學校與家庭始終同行」的支持力量；壓力背後有師長、家長與整個學校團隊做為最堅強的後盾。楊校長也勉勵考生以平常心應試，帶著祝福與信心，勇敢走進考場，相信自己的努力終會開花結果。

張展騰會長則代表家長們點亮光明燈獻上祝福，期盼孩子們在考場上發揮最佳實力，也提醒同學們照顧好身心健康，以穩定的節奏迎接挑戰。多位隨行家長也表示，能親自參與校方的祈福活動，為孩子加油打氣，內心格外踏實與感動。

祈福行程途經日月老茶廠，導師們特別準備象徵「甘甜回甘、苦盡甘來」的包種茶糖，分送給考生，寓意在學測中沉著應試、甜美收穫，學生們能順利進入自己心目中的理想大學。小小的心意，承載的是滿滿的祝福與期待。

此次祈福地點—魚池鄉孔明廟，為全臺唯一主祀諸葛亮的廟宇，歷史可追溯至民國前十一年。廟宇坐落於青山環繞之中，建築色彩華麗而莊重，右側高達三十公尺的孔明塑像，手持羽扇與書卷，象徵智慧、謀略與沉著，與學測考生所需的冷靜與判斷力不謀而合，也讓祈福活動更添文化意涵。

在考前緊張氛圍中，員林高中以溫暖而踏實的方式，陪伴學生走過這段關鍵時刻。這場祈福活動，不僅為學子祈求好運，更凝聚了學校、家庭與師長的心意，成為考生心中一股安定而堅定的力量。學校也期盼，每一位考生都能帶著祝福與自信走進考場，寫下屬於自己的亮眼篇章。

